В Челябинской области ввели новые выплаты Героям СССР и России
Об этом сообщает URA.RU.
«По 30 тыс. рублей ежемесячно с 1 января начнут получать южноуральцы, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации», — сказала Буторина.
Она также отметила, что действие закона будет направлено и на лиц, награждённых орденом Славы трёх степеней, орденом Трудовой Славы трёх степеней.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. С 2025 года выплата будет ежегодно индексироваться.
Ранее сообщалось, что в Карелии вводят новые выплаты для учителей.