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В Челябинской области ввели новые выплаты Героям СССР и России

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Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина заявила, что в регионе принят закон, устанавливающий новую выплату Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и Героям Труда.

Об этом сообщает URA.RU.

«По 30 тыс. рублей ежемесячно с 1 января начнут получать южноуральцы, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации», — сказала Буторина.

Она также отметила, что действие закона будет направлено и на лиц, награждённых орденом Славы трёх степеней, орденом Трудовой Славы трёх степеней.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. С 2025 года выплата будет ежегодно индексироваться.

Ранее сообщалось, что в Карелии вводят новые выплаты для учителей.

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