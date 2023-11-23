Российские туристы стали чаще выбирать внутренние маршруты осенью

Новое исследование показало, что россияне осенью стали чаще выбирать внутренние туристические маршруты.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

В тройку лидеров вошли Москва (25,2% от общего числа заказов), Санкт-Петербург (14,6%) и Сочи (9,3%).

Далее в списке идут Казань (3%), Екатеринбург (2,5%), Краснодар (2,2%), Калининград (1,9%), Нижний Новгород (1,6%), Ростов-на-Дону (1,5%) и Владивосток (1,4%).

Также было отмечено, что 76,6% отельных заказов оформлялись на срок от одного до трёх дней. Около недели отдыхали 21,9%. В более длительные путешествия отправлялись 1,5% россиян.

Ранее сообщалось, что туристический поток в подмосковную Коломну за 2018—2022 годы вырос с 1,3 млн до 1,6 млн человек в год.