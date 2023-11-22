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Турпоток в Коломну вырос до 1,6 миллиона человек в год

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Туристический поток в подмосковную Коломну за 2018—2022 годы вырос с 1,3 млн до 1,6 млн человек в год.
Турпоток в Коломну вырос до 1,6 миллиона человек в год
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство благоустройства региона.

«Проекты благоустройства, которые мы реализуем в Коломне, являются примером того, как качественные изменения в городской среде могут повысить её туристическую привлекательность и улучшить качество жизни жителей», — заявил глава министерства Михаил Хайкин.

Одной из основных достопримечательностей города является пешеходный маршрут «Улица Зайцева и Москворецкая набережная» — победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край принял более 7 млн туристов с начала года.

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