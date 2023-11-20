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Ставропольский край принял более 7 млн туристов с начала года

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что с начала 2023 года в регионе побывали более 7 млн туристов.
Ставропольский край принял более 7 млн туристов с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © marchmeena29

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Изучение данных о турпотоке проходит с использованием системы «Цифровой туризм».

«Все данные в системе обезличены. Тем не менее они помогают по-новому посмотреть на туристическую инфраструктуру региона и лучше планировать дальнейшие шаги по её развитию», — сказал Владимиров.

Около 40% гостей края — туристы до 35 лет. Женщины приезжают в регион на 20% чаще мужчин.

Ранее управляющий директор туроператора Let's Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий в ноябрьские праздники в 2023 году.

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