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Вице-спикер парламента Башкирии объяснил необходимость поправок о запрете пропаганды бездетности

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Вице-спикер парламента Республики Башкортостан Рустем Ахмадинуров рассказал, что депутаты республиканского Госсобрания доработали и повторно отправили в Госдуму на рассмотрение законопроект о запрете информации, пропагандирующей идеологию бездетности. Свои замечания также внесла РПЦ.
Вице-спикер парламента Башкирии объяснил необходимость поправок о запрете пропаганды бездетности
  • РИА Новости

В Башкирии коэффициент рождаемости снизился с 2,0 в 2015 году до 1,4, а в некоторых регионах​ до 1,0—1,1.

«И немалую роль в этом играет прозападное​ движение чайлдфри, которое​ пропагандирует, что нужно жить в своё удовольствие, ​не обременять себя рождением детей. Этот посыл транслируют в литературе, кинематографе, искусстве, на интернет-порталах», — прокомментировал Ахмадинуров «Парламентской газете».

По его словам, новая редакция предлагает запретить распространение среди детей информации, пропагандирующей только ​добровольный отказ от рождения детей, как идеологии, направленной против традиционных ценностей.

Людей, которые не могут иметь детей по религиозным убеждениям или медицинским показаниям, нельзя отнести к категории чайлдфри, что должно быть отражено в законе, констатировал вице-спикер.

Ранее председатель парламента республики Константина Толкачёва также сообщила, что законопроект о чайлдфри был доработан с учётом позиции РПЦ о монашестве.

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