Вице-спикер парламента Башкирии объяснил необходимость поправок о запрете пропаганды бездетности
- РИА Новости
В Башкирии коэффициент рождаемости снизился с 2,0 в 2015 году до 1,4, а в некоторых регионах до 1,0—1,1.
«И немалую роль в этом играет прозападное движение чайлдфри, которое пропагандирует, что нужно жить в своё удовольствие, не обременять себя рождением детей. Этот посыл транслируют в литературе, кинематографе, искусстве, на интернет-порталах», — прокомментировал Ахмадинуров «Парламентской газете».
По его словам, новая редакция предлагает запретить распространение среди детей информации, пропагандирующей только добровольный отказ от рождения детей, как идеологии, направленной против традиционных ценностей.
Людей, которые не могут иметь детей по религиозным убеждениям или медицинским показаниям, нельзя отнести к категории чайлдфри, что должно быть отражено в законе, констатировал вице-спикер.
Ранее председатель парламента республики Константина Толкачёва также сообщила, что законопроект о чайлдфри был доработан с учётом позиции РПЦ о монашестве.