В парламенте Башкирии сообщили о доработке законопроекта о чайлдфри с учётом мнения РПЦ

В пресс-службе парламента Башкирии сообщили, что законопроект о чайлдфри был доработан с учётом позиции РПЦ о монашестве, документ повторно направлен в Госдуму.

«В прежней редакции под запретом оказалась бы информация о монашеском образе жизни, которая в принципе исключает деторождение. Мы провели консультации с представителями духовенства, общественными организациями и доработали законопроект с учётом их позиции. Новой редакцией законопроекта предлагается отнести к информации, запрещённой к распространению среди детей, информацию, пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей, не связанный с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями», — цитирует ТАСС председателя парламента республики Константина Толкачёва.

В сентябре прошлого года такой же законопроект уже вносили на рассмотрение в Госдуму. Тогда его не поддержало российское правительство.