Российские депутаты предложили запретить пропаганду чайлдфри среди детей

Депутаты Курултая Башкирии и два депутата Госдумы внесли в парламент законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, размещённому в думской базе, основанная на добровольном отказе от рождения детей идеология противоречит традиционным семейным ценностям и государственной политике Российской Федерации.

Депутаты предложили внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей соответствующий образ жизни, к информации, запрещённой для распространения среди детей.

В 2018 году в России предложили внести прививающие ненависть к материнству и детству материалы в реестр запрещённой информации, а распространяющие их сообщества в соцсетях штрафовать и блокировать.