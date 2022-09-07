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Российские депутаты предложили запретить пропаганду чайлдфри среди детей

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Депутаты Курултая Башкирии и два депутата Госдумы внесли в парламент законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей.
Российские депутаты предложили запретить пропаганду чайлдфри среди детей
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Согласно пояснительной записке к законопроекту, размещённому в думской базе, основанная на добровольном отказе от рождения детей идеология противоречит традиционным семейным ценностям и государственной политике Российской Федерации.

Депутаты предложили внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей соответствующий образ жизни, к информации, запрещённой для распространения среди детей.

В 2018 году в России предложили внести прививающие ненависть к материнству и детству материалы в реестр запрещённой информации, а распространяющие их сообщества в соцсетях штрафовать и блокировать.

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