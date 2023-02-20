Врач Монахов: правильный рацион и отказ от алкоголя способствуют восстановлению печени
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Факторы риска развития жирового гепатоза печени — неправильное питание, алкоголь, вирусный гепатит, лишний вес, заявил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, это состояние может быть обратимо при условии снижения веса, нормализации уровня глюкозы и отказа от алкоголя.
«Однако если дальше на печень продолжают действовать всё те же факторы агрессии, то через стадию стеатогепатита переходит в цирроз печени», — отметил Монахов.
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