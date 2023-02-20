Врач Монахов: правильный рацион и отказ от алкоголя способствуют восстановлению печени

Врач-гепатолог больницы им. Плетнёва Дмитрий Монахов рассказал, что отказ от вредных привычек и правильное питание способствуют восстановлению клеток печени у большинства пациентов.

Факторы риска развития жирового гепатоза печени — неправильное питание, алкоголь, вирусный гепатит, лишний вес, заявил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, это состояние может быть обратимо при условии снижения веса, нормализации уровня глюкозы и отказа от алкоголя.

«Однако если дальше на печень продолжают действовать всё те же факторы агрессии, то через стадию стеатогепатита переходит в цирроз печени», — отметил Монахов.

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