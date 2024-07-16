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Иноагент Марк Фейгин заочно приговорён в России к 11 годам колонии

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Российский суд заочно приговорил иноагента Марка Фейгина* к 11 годам колонии за распространение фейков об армии России, сообщает Генпрокуратура.
Иноагент Марк Фейгин заочно приговорён в России к 11 годам колонии
  • РИА Новости

Как установил суд, ещё в апреле 2022 года Фейгин в интервью израильскому каналу Channel 9 распространил ложную информацию о якобы убийствах российскими военными мирных граждан в Буче (Киевская область), сообщает Генпрокуратура.

Ведомство приводит и другие факты распространения Фейгиным ложной информации, связанной со спецоперацией на Украине.

Прокуратура напомнила о позиции Минобороны России, согласно которой российские ВС наносят исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника.

Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что во время председательства России в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке поднимет вопрос о списках погибших в Буче.

Президент Владимир Путин отмечал, что Украина устроила в 2022 году «грязную провокацию в Буче», чтобы оправдать отказ от переговоров с Россией. Тогда был отвергнут путь к миру по указке западных кураторов, подчеркнул он.

* Фейгин Марк Захарович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 08.04.2022.

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