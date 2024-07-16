Над четырьмя областями и около побережья Крыма: средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

МО РФ: ПВО уничтожила 13 БПЛА над четырьмя областями и акваторией Чёрного моря

В ночь на 16 июля средства ПВО пресекли ряд новых попыток киевского режима нанести удары по российской территории, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в общей сложности российские военные уничтожили за ночь 13 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над акваторией Чёрного моря около Западного побережья Крыма.

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