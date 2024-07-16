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Над четырьмя областями и около побережья Крыма: средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

МО РФ: ПВО уничтожила 13 БПЛА над четырьмя областями и акваторией Чёрного моря

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Сергей Гусаров
В ночь на 16 июля средства ПВО пресекли ряд новых попыток киевского режима нанести удары по российской территории, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в общей сложности российские военные уничтожили за ночь 13 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над акваторией Чёрного моря около Западного побережья Крыма.
Над четырьмя областями и около побережья Крыма: средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky
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  • 16 июля 2024

    Бойцы российской группировки войск «Восток» сорвали попытки усиления передовых позиций ВСУ в районах населённых пунктов Левадное и Чаривное, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

  • Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка и города Шебекино, заявил утром 16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «По предварительной информации, в Шебекине ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, ещё у одного — оскольчатый перелом челюсти», — написал он в своём Telegram-канале.

    По данным Гладкова, в Новой Таволжанке мужчина получил осколочные ранения поясничной области, а также руки и ноги.

  • Кроме того, по данным николаевского подполья, в Левадном в подконтрольной Киеву части Запорожской области сорвана ротация подразделений ВСУ. Об этом РИА Новости также заявил координатор подполья Сергей Лебедев.

    «Бандеровцы пробовали перегруппироваться, получив усиление... ВСУ понесли потери около 50 военных. Примерно треть погибшими, остальные раненые», — уточнил он.

  • За ночь российские военные уничтожили в Запорожской области 12 пунктов дислокации ВСУ, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Всего за ночь разрушено 12 домов, где бандеровцы устроили пункты временной дислокации без позволения владельцев. Ни один мирный человек не пострадал», — сказал он РИА Новости.

  • Средства ПВО уничтожили за ночь 13 беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также над акваторией Чёрного моря около Западного побережья Крыма. Об этом утром 16 июля сообщили в Минобороны России.

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