Для ценовой стабильности: правительство РФ может вернуть запрет на экспорт бензина с 1 августа

Правительство России с августа может снова ввести временный запрет на экспорт бензина, сообщил вице-премьер Александр Новак. Как полагают в Федеральной антимонопольной службе, такая мера позволит насытить внутренний рынок топливом в период повышенного спроса, что обеспечит ценовую стабильность и доступность горючего для потребителей. Ранее власти временно отменили ограничения на вывоз нефтепродуктов за рубеж, но на фоне возросших объёмов потребления в стране стали заметно расти оптовые цены на бензин. По мнению специалистов, возобновление запрета на экспорт позволит избежать резкого удорожания топлива в рознице.

Правительство России может со следующего месяца вернуть временный запрет на вывоз бензина из страны. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил заместитель председателя кабинета министров Александр Новак на полях Кавказского инвестиционного форума.

«Мы проводили штаб (по ситуации на рынке топлива. — RT) на прошлой неделе. В принципе, если ситуация будет напряжённой, то в августе не будем продлевать разрешение (на экспорт. — RT). Сейчас оно продлено только до конца июля», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, Россия накопила достаточный запас топлива для прохождения периода пикового спроса на горючее. Вместе с тем закрытие некоторых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на плановый ремонт вызывает чувствительную реакцию рынка, поэтому власти «будут его успокаивать», пояснил вице-премьер.

Предполагается, что ограничение экспорта позволит насытить внутренний рынок, пока потребление топлива в стране остаётся высоким, в том числе из-за проведения полевых работ. Это, в свою очередь, поможет обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для граждан, считают в Федеральной антимонопольной службе.

«ФАС России продолжит следить за ситуацией на топливном рынке во всех регионах страны. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры реагирования», — добавили в ведомстве.

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Запрет на вывоз бензина из России заработал с 1 марта и первоначально был рассчитан на полгода. Кабмин принял эту меру для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке весной и летом, когда спрос на горючее в стране традиционно возрастает за счёт сезона отпусков и уборочной кампании, а предложение, напротив, снижается в связи с ремонтными работами на НПЗ. Впрочем, уже в июне власти приостановили действие этого ограничения, а затем продлили послабление и на июль.

Временное снятие запрета на экспорт бензина в правительстве объяснили насыщением внутреннего рынка автомобильного топлива к концу весны. Между тем с наступлением лета потребление горючего в России начало расти быстрее ожиданий, что привело к резкому повышению оптовых цен, отмечают аналитики.

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Так, за последние полтора месяца стоимость горючего АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на 17% — до 55,79 тыс. рублей за 1 т. В то же время топливо АИ-95 на торговой площадке подорожало почти на 31%, до 70,48 тыс. рублей за 1 т.

«Правительство внимательно наблюдает за реакцией внутреннего рынка. Если цены продолжат идти вверх, самым простым способом ограничить это ралли станет возвращение запрета на экспорт бензина», — рассказал RT экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Хотя на сегодняшний день в России нет физического дефицита топлива, повышение оптовых цен стало сигналом для правительства. И кабмин решил действовать на упреждение, чтобы не допустить резкого удорожания бензина на АЗС. Такую точку зрения в беседе с RT выразил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас динамика розничных цен пока остаётся в пределах инфляции. Власти же хотят перестраховаться и ввести запрет на экспорт в качестве превентивной меры. В прошлый раз, когда осенью был топливный кризис, Владимир Путин публично критиковал правительство и Минэнерго за то, что меры были приняты несвоевременно. Теперь действуют заранее», — объяснил Юшков.

Отметим, что на фоне ажиотажного роста биржевых котировок розничная стоимость горючего в стране тоже стала расти, хотя и не такими стремительными темпами, как в опте. Так, с начала лета цена литра АИ-92 на российских заправках увеличилась в среднем лишь на 2,3% — до 52,17 рубля, в то время как литр АИ-95 подорожал на 2,1% — до 57,02 рубля.

«Запрет на экспорт позитивно скажется на оптовых ценах, так как на биржу придёт больше топлива. В рознице мы вряд ли увидим снижение, но для компаний это будет сигналом, что цены на заправках поднимать больше не стоит, иначе последуют новые меры от правительства. То есть мы увидим стабилизацию цен на АЗС», — предположил Игорь Юшков.

По его мнению, до конца года темпы роста цен на бензин в рознице продолжат оставаться не выше уровня инфляции. При этом у властей в запасе остаётся целый комплекс мер для стабилизации обстановки на рынке, уверены специалисты. В частности, руководство страны может изменить размер акциза на топливо, договориться с крупными энергетическими компаниями о сдерживании цен или пересмотреть параметры демпфера (в рамках этого механизма государство доплачивает нефтяникам за поставки горючего на внутренний рынок).

«Думаю, если снизятся оптовые цены, это уменьшит риски удорожания бензина в рознице. Хотя очевидно, что цены на заправках находятся под пристальным вниманием властей и при первых признаках дестабилизации ситуации будут приняты соответствующие меры», — отметил в разговоре с RT портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.