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Цена проезда по М-11 с учётом нового участка составит от 3,2 тысячи рублей

«Автодор»: цена за проезд легковушки по обходу Твери на М-11 составит 540 рублей

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Стоимость проезда по всей трассе М-11 «Нева», включая северный обход Твери, но без учёта участка с 15-го по 58-й километр дороги в Московской области, составит 3,2 тыс. рублей для легковых автомобилей.
Цена проезда по М-11 с учётом нового участка составит от 3,2 тысячи рублей
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Отмечается, что для грузовиков проезд обойдётся в 6,6 тыс. рублей.

Как уточняется, данные цены актуальны с понедельника по четверг.

С пятницы по воскресенье проезд по дороге для легковых автомобилей будет стоить 3,45 тыс. рублей, для грузовых — 7,45 тыс. рублей.

Также предусмотрены абонементы, которые позволят сэкономить до 30% за проезд по участку.

Между тем стоимость проезда по новому автодорожному обходу Твери в составе трассы М-11, которая связывает Москву и Санкт-Петербург, составит 540 руб. для легковых автомобилей, для грузовиков тариф составит 970 руб.

16 июля президент России Владимир Путин официально открыл новый, последний участок трассы М-11 Москва — Петербург.

Также по видеосвязи он запустил обход Тольятти в Самарской области.

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