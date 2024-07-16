Цена проезда по М-11 с учётом нового участка составит от 3,2 тысячи рублей
«Автодор»: цена за проезд легковушки по обходу Твери на М-11 составит 540 рублей
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».
Отмечается, что для грузовиков проезд обойдётся в 6,6 тыс. рублей.
Как уточняется, данные цены актуальны с понедельника по четверг.
С пятницы по воскресенье проезд по дороге для легковых автомобилей будет стоить 3,45 тыс. рублей, для грузовых — 7,45 тыс. рублей.
Также предусмотрены абонементы, которые позволят сэкономить до 30% за проезд по участку.
Между тем стоимость проезда по новому автодорожному обходу Твери в составе трассы М-11, которая связывает Москву и Санкт-Петербург, составит 540 руб. для легковых автомобилей, для грузовиков тариф составит 970 руб.
16 июля президент России Владимир Путин официально открыл новый, последний участок трассы М-11 Москва — Петербург.
Также по видеосвязи он запустил обход Тольятти в Самарской области.