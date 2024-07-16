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Власти Курской области окажут помощь пострадавшему от атаки ВСУ заводу

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что власти региона окажут помощь заводу, получившему повреждения после атаки ВСУ.
Власти Курской области окажут помощь пострадавшему от атаки ВСУ заводу
  • РИА Новости

Как он написал в Telegram, завод низковольтной аппаратуры в Кореневе в результате пожара из-за атаки ВСУ получил серьёзные повреждения.

«Нахожусь на связи с федеральными министерствами, чтобы оказать предприятию всю необходимую помощь», — указал Смирнов.

Он отметил, что на заводе трудятся свыше 500 человек. По словам руководства предприятия, все сотрудники продолжат работу.

«Правительство Курской области, в свою очередь, готово помочь заводу сохранить производство и коллектив», — подчеркнул Смирнов.

Ранее сообщалось, что украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Кореневе Курской области.

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