Власти Курской области окажут помощь пострадавшему от атаки ВСУ заводу

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что власти региона окажут помощь заводу, получившему повреждения после атаки ВСУ.

Как он написал в Telegram, завод низковольтной аппаратуры в Кореневе в результате пожара из-за атаки ВСУ получил серьёзные повреждения.

«Нахожусь на связи с федеральными министерствами, чтобы оказать предприятию всю необходимую помощь», — указал Смирнов.

Он отметил, что на заводе трудятся свыше 500 человек. По словам руководства предприятия, все сотрудники продолжат работу.

«Правительство Курской области, в свою очередь, готово помочь заводу сохранить производство и коллектив», — подчеркнул Смирнов.

Ранее сообщалось, что украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Кореневе Курской области.