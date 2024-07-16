В ДНР обстрелявшие из танка жилой дом солдаты ВСУ получили 20 лет колонии

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Верховный суд ДНР приговорил к 20 годам колонии военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Небещука и Николая Драндалуша за обстрел жилого дома в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 12 марта 2022 года Небещук и Драндалуш получили приказ об уничтожении жилого дома на улице Белорусской в Мариуполе. В результате обстрела из танка Т-80БВ они полностью уничтожили дом и повредили хозяйственную постройку.

«Приговором суда Небещуку и Драндалушу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Как уточняет СК, командир, отдавший приказ, получил длительный срок.

Ранее RT сообщал, что СК России расследует обстоятельства расстрела российского военного.