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СК России расследует обстоятельства расстрела российского военного

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Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военного боевиками «Азова»*.
СК России расследует обстоятельства расстрела российского военного
  • РИА Новости

Уточняется, что речь идёт о видео расстрела военного ВС России азовцами и ранении мирного жителя при детонации взрывоопасного предмета в Шахтёрском районе ДНР. 

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — следует из сообщения.

Американская газета The New York Times ранее выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика Каспара Гроссе на Украине. По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи.

Иностранец утверждает, что лично видел это и многие другие подобные убийства со стороны ВСУ. Так, говоря ещё об одном подобном эпизоде, он отметил, что один из членов подразделения The Chosen бросил гранату в российского солдата, который поднял руки.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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