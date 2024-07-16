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Порошенко внёс залог за экс-командира ВСУ Червинского

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что внёс залог за экс-командира ВСУ Романа Червинского, который летом 2022 года пытался угнать российский самолёт.
Порошенко внёс залог за экс-командира ВСУ Червинского
  • РИА Новости

«Не мог дождаться, поэтому сегодня утром внесли весь залог в размере 9 млн грн за свободу Романа Червинского. Надеюсь, после года жестокого обращения и бесчисленного количества судебных слушаний он сегодня будет свободен», — написал он в Facebook*.

Ранее адвокат Червинского Андрей Иосипов отмечал, что ему не хватит средств на внесение залога.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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