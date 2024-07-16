Порошенко внёс залог за экс-командира ВСУ Червинского
- РИА Новости
«Не мог дождаться, поэтому сегодня утром внесли весь залог в размере 9 млн грн за свободу Романа Червинского. Надеюсь, после года жестокого обращения и бесчисленного количества судебных слушаний он сегодня будет свободен», — написал он в Facebook*.
Ранее адвокат Червинского Андрей Иосипов отмечал, что ему не хватит средств на внесение залога.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.