Порошенко внёс залог за экс-командира ВСУ Червинского

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что внёс залог за экс-командира ВСУ Романа Червинского, который летом 2022 года пытался угнать российский самолёт.

«Не мог дождаться, поэтому сегодня утром внесли весь залог в размере 9 млн грн за свободу Романа Червинского. Надеюсь, после года жестокого обращения и бесчисленного количества судебных слушаний он сегодня будет свободен», — написал он в Facebook*.

Ранее адвокат Червинского Андрей Иосипов отмечал, что ему не хватит средств на внесение залога.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.