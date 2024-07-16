Адвокат: разведчику ВСУ Червинскому не хватит денег на залог

Экс-командиру ВСУ Роману Червинскому, который летом 2022 года попытался угнать российский самолёт и сейчас проходит суд на Украине, не внесли залог в 9 млн гривен (свыше $219 тыс.), сообщил его адвокат Андрей Иосипов.

«Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас вносить эту сумму — нет, не готовы. Но это первый и очень важный шаг — хотя бы определение суммы залога», — приводит его слова издание «Фокус».

При этом, по данным СМИ, сам Червинский не уверен, сможет ли найти залоговую сумму за короткий срок.

Как писало в ноябре издание The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, Червинский был координатором атаки на «Северные потоки».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что украинские следы в диверсиях на «Северных потоках» появляются всё чаще.