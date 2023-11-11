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WP: бывший полковник ССО ВСУ был координатором атаки на «Северные потоки»

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Бывший полковник сил специальных операций ВСУ Роман Червинский был координатором атаки на «Северные потоки», пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
WP: бывший полковник ССО ВСУ был координатором атаки на «Северные потоки»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

«Роман Червинский, 48-летний полковник, который служил в украинских силах специального назначения, был координатором операции на «Северных потоках», — говорится в материале.

Отмечается, что Червинский отвечал за логистику команды из шести человек, которая устанавливала взрывчатку на газопроводы.

При этом полковник получал приказы от украинских чиновников, которые были подотчётны главкому ВСУ Валерию Залужному.

Червинский отрицает свою роль в диверсии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Запад не хотел, чтобы всемирная организация призвала наказать взорвавших «Северный поток».

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности следует вспомнить заявление президента США Джо Байдена о планах уничтожить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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