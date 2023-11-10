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МИД: Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Севпотокам

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Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В МИД отметили, что представители западных стран оказались не готовы к серьёзной работе, а изыскивают возможность спустить всё на тормозах.

«Главный аргумент западников — Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции», — говорится в заявлении.

При этом уточняется, что за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов.

Кроме того, по информации МИД, они отказываются от сотрудничества с понёсшими ущерб государствами.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Запад не хотел, чтобы всемирная организация призвала наказать взорвавших «Северный поток».

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности следует вспомнить заявление президента США Джо Байдена о планах уничтожить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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