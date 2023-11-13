Песков: украинские следы в диверсиях на «Северных потоках» появляются всё чаще

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что украинские следы в диверсиях на «Северных потоках» появляются всё чаще.

«Украинские следы этой диверсии, террористического акта всё больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, нельзя такие данные замалчивать и «заматывать» во время расследования.

Он отметил, что необходимо сделать публичными результаты расследования диверсий.

Ранее The Washington Post писала, что операцию по подрыву «Северных потоков» в 2022-м году координировал бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский.

По версии американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.