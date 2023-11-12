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Маск обратил внимание на статью WP о роли ВСУ в подрыве «Северных потоков»

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Американский предприниматель обратил внимание на статью The Washington Post, в которой утверждается, что операцию по подрыву «Северных потоков» в 2022-м году координировал бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский.

«Интересно», — сказал Маск в соцсети X, комментируя отрывок статьи, посвящённый роли украинского военного в теракте.

Как писала американская газета, «48-летний полковник, который служил в украинских силах специального назначения, был координатором операции на «Северных потоках».

По версии американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Все документы, созданные при планировании диверсии, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США. Как отметили в Кремле, мировой общественности следует вспомнить заявление президента США Джо Байдена о планах уничтожить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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