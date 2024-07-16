Вдова погибшего при покушении на Трампа пожарного раскрыла его последние слова
Об этом сообщает New York Post.
«Он просто сказал: «Ложись!» Это было последнее, что он сказал», — передаёт слова Хелен Комператоре издание.
Она также сказала, что супруги готовились к празднованию 29-й годовщины свадьбы и были влюблены друг в друга с детства.
Кроме того, Хелен заявила журналистам, что была поражена поддержкой после трагедии. В рамках кампании GoFundMe, созданной её семьёй, было собрано, по последним данным, более $1 млн.
Ранее Трамп заявил, что пережитое во время митинга покушение повлияло на него.