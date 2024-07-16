Трамп заявил, что пережитое во время митинга покушение повлияло на него

Бывший президент США, а также кандидат на новый президентский срок Дональд Трамп заявил, что пережитое покушение во время митинга в Пенсильвании повлияло на него.

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу ABC News.

«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, (покушение. — RT) повлияло (на меня. — RT)», — сказал он.

Ранее десятки республиканцев в конгрессе обвинили Демпартию в покушении на Трампа.

14 июля во время выступления на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Политика срочно эвакуировали под крики толпы.

Позднее стало известно, что на жизнь Трампа совершил покушение 20-летний житель Пенсильвании. В результате нападения погиб один сторонник Трампа, а ещё двое пострадали, сам экс-президент получил ранения уха. Позднее Трамп заявил, что поворот головы спас его от смертельного попадания пули.