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«Сюрреалистичный опыт»: Трамп рассказал, что ему чудом удалось выжить после покушения

Трамп заявил, что чудом выжил при попытке покушения 13 июля

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Сергей Гусаров
Бывший президент США Дональд Трамп назвал чудом тот факт, что он выжил при попытке покушения в ходе митинга в штате Пенсильвания 13 июля. По словам бывшего главы Белого дома, поворот головы спас его от смертельного попадания пули. Между тем в ФБР заявили, что обнаружили «подозрительные устройства» в доме и автомобиле стрелявшего мужчины. Ведомство расследует события на митинге сторонников Трампа как покушение и акт внутреннего терроризма.
«Сюрреалистичный опыт»: Трамп рассказал, что ему чудом удалось выжить после покушения
  • AP
  • © Gene J. Puskar

Сотрудники ФБР обнаружили «подозрительные устройства» в доме и автомобиле мужчины, устроившего стрельбу на митинге сторонников бывшего президента США Дональда Трампа 13 июля. Взрывотехники обезвредили обнаруженные устройства и направили их на изучение в лабораторию ФБР.

По данным Секретной службы США, инцидент произошёл 13 июля около 18:15 по местному времени в городе Батлер, штат Пенсильвания. Стрелявший находился за пределами места проведения митинга и располагался на возвышенности, откуда сделал несколько выстрелов.

Трамп получил ранение в правое ухо. Один посетитель митинга погиб, ещё два получили тяжёлые ранения. Как сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, на митинге погиб 50-летний мужчина, который пытался защитить свою семью. Ранения получили ещё двое мужчин в возрасте 57 и 74 лет.

Как следует из заявления ФБР, произошедшее в Пенсильвании расследуется как покушение и акт внутреннего терроризма. Расследователи полагают, что нападавший действовал в одиночку, но ФБР продолжает выяснять, были ли у него сообщники.

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Кроме того, в ФБР пока не знают мотивов мужчины и продолжают восстанавливать цепочку событий, предшествовавших стрельбе на митинге, а также изучать улики. В заявлении службы также уточняется, что сотрудники ФБР получили доступ к его телефону.

В дополнение к этому в ведомстве уточнили, что использованное оружие было приобретено легально, а сам злоумышленник не попадал в поле зрения ФБР до событий на митинге сторонников Трампа.

По данным американских СМИ, применённое ружьё представляет собой модификацию из семейства полуавтоматических винтовок AR-15. Как сообщает ряд изданий, оружие приобрёл отец предполагаемого нападавшего.

Сам Трамп впоследствии дал интервью изданию New York Post, в котором положительно оценил работу Секретной службы США на митинге. По словам бывшего президента США, сотрудники проделали «фантастическую работу», поразив нападавшего одним выстрелом «прямо между глаз».

«Они потрясающе сработали, — добавил Трамп. — Для всех нас это сюрреалистичный опыт».

Бывший президент отметил, что покушение стало бы успешным, если бы он не повернул голову вправо. Как сказал Трамп в интервью, выстрел мог бы стать смертельным, однако вместо этого пуля оторвала небольшой кусок его уха.

По словам бывшего главы Белого дома, врачи назвали произошедшее чудом. Как отметил Трамп, в больнице не смогли вспомнить ни одного случая, чтобы кто-то выжил после попадания из винтовки AR-15.

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел подобного. По его словам, это чудо», — заявил Трамп New York Post.

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Трамп добавил, что намеревался продолжить выступление перед своими сторонниками после стрельбы, однако агенты Секретной службы заявили, что это небезопасно, и увели его со сцены.

Трамп высоко оценил действия сотрудников охраны, отметив, что после выстрелов они набросились на него с такой силой, что с него слетели ботинки, которые, по словам бывшего президента, сидели на нём плотно.

В ходе интервью Трамп также выразил мнение, что действующий глава США Джо Байден попросит Минюст страны отменить два преследования в его адрес после покушения. Наряду с этим Трамп положительно оценил звонок от Байдена и предположил, что предвыборная кампания станет более «цивилизованной» после событий в Пенсильвании.

Байден, в свою очередь, ранее выступил со специальным обращением на тему событий в Пенсильвании. Действующий президент США отметил, что «политика никогда не должна превращаться в поле боя».

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