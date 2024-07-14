Байден: Трамп в порядке, он восстанавливается
- AP
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Об этом глава Белого дома сказал, выступая перед журналистами.
«Я разговаривал с Дональдом Трампом. Я искренне рад, что он в порядке и сейчас восстанавливается. У нас была краткая, но хорошая беседа», — сказал президент США.
Байден также призвал американский народ к единству.
На Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, в результате атаки он был ранен в ухо. Один участник митинга убит, ещё двое пострадали.
По предварительным данным ФБР, стрельбу открыл 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс.