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Байден: Трамп в порядке, он восстанавливается

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Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник, в которого стреляли на митинге в Пенсильвании, в хорошем состоянии и сейчас восстанавливается.
Байден: Трамп в порядке, он восстанавливается
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом глава Белого дома сказал, выступая перед журналистами.

«Я разговаривал с Дональдом Трампом. Я искренне рад, что он в порядке и сейчас восстанавливается. У нас была краткая, но хорошая беседа», — сказал президент США.

Байден также призвал американский народ к единству.

На Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, в результате атаки он был ранен в ухо. Один участник митинга убит, ещё двое пострадали.

По предварительным данным ФБР, стрельбу открыл 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс.

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