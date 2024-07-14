«Границы допустимого расширяются»: как покушение на Дональда Трампа может повлиять на выборы президента США

На Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. В результате атаки снайпера миллиардер был ранен в ухо, один участник митинга был убит, ещё двое пострадали. По предварительным данным ФБР, стрельбу открыл 20-летний местный житель, его мотивы пока не выяснены. Эксперты полагают, что сам факт покушения, а также реакция Трампа на произошедшее повысят его шансы на победу и возвращение в Белый дом. При этом политическая ситуация в США продолжает дестабилизироваться, констатируют аналитики.

На кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение. Оно произошло во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Снайпер, находившийся на крыше дома сбоку от сцены с трибуной, произвёл серию выстрелов. Миллиардер был ранен в ухо, один из участников митинга был убит и ещё двое ранены. Стрелка ликвидировали сотрудники спецслужб.

На трансляциях митинга были запечатлены кадры, как после покушения окровавленный Трамп останавливает сотрудников своей охраны, пытающихся увести его со сцены, после чего поднимает руку со сжатым кулаком в триумфальном жесте. Толпа ответила ликующими выкриками и скандировала: «США, США!»

По предварительным данным ФБР, нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Утверждается, что он действовал в одиночку. Как сообщают СМИ, Крукс числился как зарегистрированный избиратель республиканцев, однако делал небольшие пожертвования и Демпартии США. На данный момент его мотивы неизвестны. На месте стрельбы была обнаружена полуавтоматическая винтовка типа AR — такой вид оружия повсеместно распространён во многих штатах страны.

Схема, на которой показаны примерное положение нападавшего, Трампа и сотрудников Секретной службы в момент покушения

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что миллиардер прошёл обследование в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Экс-президент США опубликовал заявление в свой соцсети Truth Social, в котором выразил поддержку семьям убитого участника митинга и пострадавших. Также Трамп заявил, что американцам сейчас нужно быть сплочёнными как никогда и «не позволить злу взять верх», сам же он останется стойким и непоколебимым.

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Позднее председатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли и сопредседатель организации Лара Трамп (невестка миллиардера) сообщили в соцсети X, что, несмотря на покушение, Дональд Трамп примет участие в партийном съезде, который начнётся 15 июля в Милуоки (штат Висконсин). На этом съезде республиканцы утвердят своего кандидата на предстоящих выборах президента страны.

Уотли и Лара Трамп добавили, что миллиардер чувствует себя хорошо и благодарен спецслужбам за быстрое реагирование.

«Президент Трамп с нетерпением ждёт возможности присоединиться к нам в Милуоки, когда мы выдвинем его кандидатуру на пост 47-го президента Соединённых Штатов», — заявили они.

Целый ряд политиков в США и за рубежом осудили покушение. Телеканал CNN сообщил, что действующий президент Джо Байден провёл с Трампом телефонный разговор. Содержание беседы не разглашалось.

Белый дом распространил заявление от имени Байдена, в котором говорится, что в США нет места подобному насилию, а покушение на Трампа должна осудить вся страна. Байден также сообщил, что рад тому, что Трамп в безопасности. С осуждающим заявлением выступила и вице-президент Камала Харрис.

Осудили произошедшее канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сам недавно переживший покушение, отметил, что нападение на Трампа было выполнено под копирку с его собственного: политические противники миллиардера науськивали своих сторонников, один из которых в итоге взялся за оружие.

Дональд Трамп после покушения

globallookpress.com

© Keystone Press Agency / Artem Priakhin

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший, дядя (президент Джон Кеннеди) и отец (сенатор Роберт Кеннеди) которого были убиты в результате аналогичных покушений, призвал отказаться от насилия и объединиться.

Покушение на Трампа прокомментировали и в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что атмосфера, которая была создана администрацией Байдена в ходе политической борьбы против Трампа, спровоцировала то, с чем столкнулись США. При этом он отметил, что в Москве не считают, что попытка устранения кандидата в президенты была организована действующей властью.

«После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности, — заявил Песков. — Россия всегда осуждала, и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы».

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что посягательство на жизнь президентов в США является традицией внутриполитической жизни страны. Напомним, четыре президента США были убиты в результате покушений.

Провал служб безопасности

После происшествия критике подверглась Секретная служба США, которая занималась охраной Дональда Трампа. Миллиардер Илон Маск заявил, что её глава Кимберли Читл должна покинуть свой пост.

«Это либо крайняя некомпетентность, либо было сделано намеренно. В любом случае руководство Секретной службы должно подать в отставку», — написал Маск в соцсети X.

Так он прокомментировал наблюдение публициста и ветерана морской разведки США Джека Пособеца о том, что стрелку с винтовкой удалось беспрепятственно занять позицию на крыше недалеко от сцены, где выступал Трамп.

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Стоит отметить, что в СМИ и соцсетях публикуются свидетельства очевидцев и участников митинга, которые заметили занимающего позицию на крыше стрелка. Они утверждают, что пытались привлечь к нему внимание присутствующих силовиков, но были проигнорированы.

Основатель журнала The Federalist Шон Дэвис на своей странице в X написал, что, по данным источника в службе безопасности Трампа, сотрудники аппарата миллиардера на протяжении нескольких недель просили Министерство национальной безопасности усилить охрану и выделить дополнительные ресурсы, но раз за разом получали отказ.

«По словам источника, министерство, в чьей юрисдикции находится Секретная служба, «не реагировало на эти просьбы» о выделении дополнительных ресурсов», — сообщил Дэвис.

Ряд конгрессменов от Республиканской партии обвинили демократов и Джо Байдена в том, что они своей риторикой спровоцировали покушение, и потребовали провести расследование.

При этом некоторые республиканцы считают, что покушение на Трампа гарантировало ему победу на предстоящих выборах президента США.

«Дональд Трамп пережил это нападение — (считайте. — RT) он только что победил на выборах», — приводит Politico слова конгрессмена Деррика Ван Ордена.

С ним согласился член палаты представителей Тим Бёрчетт, который обратил внимание на поведение миллиардера после ранения, которое запечатлели СМИ.

«Произошедшее, как ничто другое, придаст сил его сторонникам. И он, вы знаете... Он вскинул кулак в воздух и отказывался уходить. И он кричал: «Борьба, борьба, борьба!» Таким будет его слоган», — констатировал республиканец.

Мученик системы

По словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, покушение на Трампа станет ключевым событием этих выборов, затмив его дебаты с Байденом.

«Это событие делает победу Трампа неотвратимой. Он публично чуть не стал сакральной жертвой, мучеником политической системы США. Всё, что до этого играло Трампу на руку — харизма и популярность на фоне Байдена, — теперь усилится в разы. Все будут знать, что он почти стал жертвой вашингтонского истеблишмента, «глубинного государства». Это выводит его на совершенно другой уровень как кандидата в президенты», — сказал эксперт.

Дональд Трамп после покушения

AP

© Gene J. Puskar

При этом стоит помнить, что Дональд Трамп нажил себе много врагов, подчеркнул Константин Блохин.

«Сейчас будут тиражироваться разнообразные экзотические теории о том, кто к этому причастен. За его жизнь и карьеру у него за спиной собралось огромное количество врагов как внутри, так и за пределами США», — отметил политолог.

Схожую точку зрения выразил в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Очевидно, это связано с растущими шансами Трампа победить на выборах. Желающих устранить его довольно много: начиная с глобалистски ориентированных политических элит внутри США и заканчивая спецслужбами Украины, которые опасаются его победы и прекращения выделения огромных объёмов военной и финансовой помощи Киеву», — заметил аналитик.

Однако Трампу посчастливилось выжить, и теперь его шансы на успех серьёзно возросли, так как его враги были дискредитированы, добавил Фельдман.

«Если кандидату чинят препятствия в виде покушения, то, наверное, он заслуживает того, чтобы за него проголосовали, — так могут подумать рядовые избиратели, которые ещё не определились со своими предпочтениями», — сказал эксперт.

По его словам, администрация Байдена, Демпартия США и дружественные им СМИ на протяжении нескольких лет пестовали атмосферу ненависти по отношению к Трампу и его сторонникам.

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«Неудивительно, что в такой атмосфере рано или поздно наступает обострение у сумасшедших, которые берут в руки оружие и идут стрелять в кандидата в президенты. Травля, развёрнутая в отношении Трампа в подконтрольных демократам СМИ, в последние месяцы приобрела просто колоссальный масштаб. Его возможную победу на выборах канал CNN и другие пробайденовские СМИ преподносили едва ли не как олицетворение краха, гибели Соединённых Штатов. Поэтому они создали как минимум благоприятный информационный фон для того, чтобы кто-то совершил покушение на главного оппонента действующего главы Белого дома», — подчеркнул политолог.

Но всё изменило не только само покушение, но и реакция Трампа на него, отметил Павел Фельдман.

«Дональд Трамп продемонстрировал железную волю. Через мгновение после того, как в миллиметре от его виска пролетела пуля, он поднял руку вверх в знак того, что с ним всё в порядке, продемонстрировал это всем своим сторонникам. Скоро он примет участие в национальном съезде Республиканской партии, где его встретят как героя. На контрасте с пожилым Байденом после такого он выглядит ещё более выигрышно. Более того, для республиканского электората это событие может быть воспринято как символ. Если он выжил (а угроза смерти была очень велика), значит, для чего-то Бог или судьба оставили его в живых. И это действительно может стать таким иррациональным, мистическим фактором его успеха на грядущих выборах», — пояснил эксперт.

Однако сам по себе этот инцидент имеет куда более серьёзное значение для политической жизни США, считает собеседник RT.

«Это удар по политической стабильности. Границы допустимого расширяются, и кто-то в следующий раз может возомнить, что сможет довести такое покушение до конца. Стоит ожидать обострения политической борьбы, причём в этой политической борьбе будут применяться всё более жестокие, аморальные, откровенно силовые методы. Пика этот процесс достигнет в начале осени, когда президентская гонка перейдёт в решающую фазу. Но и после выборов американскому обществу не стоит ждать спокойной жизни, особенно если Байден попробует применить свой последний аргумент в виде административного ресурса, чтобы повлиять на результаты выборов. Так что Америку ждёт ещё более сложный этап, итогом которого может стать даже «цветная революция», — заключил Павел Фельдман.