Захарова: покушения на президентов — традиция внутриполитической жизни США

Посягательство на жизнь президентов в США является традицией внутриполитической жизни страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа в Пенсильвании.

Она отметила, что американский президент Джо Байден назвал покушения на политиков «болезненными проявлениями внутриполитической жизни США».

«Байдену стоило бы сказать, что это не только болезненное проявление внутриполитической жизни США, но это ещё и традиция», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в CNN сообщили, что подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был 20-летним жителем Пенсильвании.

При этом в ФБР заявили, что пока не знают мотивов стрелявшего в Трампа.