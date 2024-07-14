Расследование ФБР и идентификация стрелка: что известно о покушении на Трампа
ФБР установило личность подозреваемого в покушении на Трампа
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- © Gene J. Puskar
Во время выступления Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания на кандидата в президенты США было совершено покушение. Раздалось несколько выстрелов, после чего экс-глава Белого дома нагнулся, схватившись за правое ухо.
Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы, однако в результате стрельбы один сторонник Трампа погиб, а ещё двое находятся в критическом состоянии. По данным американских органов безопасности, стрелок находился за пределами места проведения митинга.
В результате сам Трамп получил ранение уха. Он подтвердил эту информацию в публикации в социальной сети Truth Social. Бывший президент США отметил, что услышал резкий звук, после чего пуля разорвала кожу и он заметил сильное кровотечение. В публикации Трамп также выразил соболезнования семье своего сторонника, погибшего на митинге.
После покушения экс-главу государства доставили в больницу. Врачи констатировали, что его жизни ничто не угрожает.
Как заявили впоследствии в ФБР, произошедшее рассматривается как покушение на жизнь экс-президента США. Ведомство взяло на себя главенствующую роль в расследовании этих событий. Представитель ФБР Кевин Роджек в ходе брифинга также заявил, что ведомство не располагало информацией о подготовке покушения на Трампа.
Наряду с этим в ФБР также отметили, что им пока неизвестны мотивы стрелявшего. В то же время представитель службы ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, могли ли последствия стрельбы в Пенсильвании быть более серьёзными.
Как сообщает Reuters со ссылкой на ФБР, стрелком на митинге был 20-летний Томас Мэтью Крукс. По данным ряда американских СМИ, избиратель с таким же именем был зарегистрирован в штате Пенсильвания как республиканец.
После событий на митинге сторонников Трампа президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором отметил, что в стране нет места насилию. Он осудил стрельбу на митинге и призвал граждан США к единению.
Позднее Трамп вновь появился на публике. Его замглавы по связям с общественностью Марго Мартин опубликовала короткий ролик, в котором кандидат в президенты США спускается по трапу самолёта.
Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что его однопартийцы проведут полное расследование в связи со стрельбой на митинге. По его словам, на слушания пригласят директора Секретной службы США Кимберли Читл, а также должностных лиц из Министерства внутренней безопасности и ФБР.
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил стрельбу, произошедшую на митинге сторонников Трампа, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь безоговорочно осуждает этот акт политического насилия. Он желает Трампу скорейшего выздоровления», — приводит текст заявления РИА Новости.
Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после покушения на Трампа напомнила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.
«Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты», — отметила она в своём Telegram-канале.