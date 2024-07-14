Расследование ФБР и идентификация стрелка: что известно о покушении на Трампа

ФБР берёт на себя главенствующую роль в расследовании стрельбы на митинге сторонников Дональда Трампа в штате Пенсильвания, в результате которой экс-президент получил огнестрельное ранение в правое ухо. В ведомстве заявили, что рассматривают произошедшее как покушение на бывшего главу государства. По данным американских органов безопасности, в результате стрельбы на митинге один человек погиб, ещё двое оказались в критическом состоянии. По данным СМИ, в бывшего президента стрелял 20-летний мужчина.

Во время выступления Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания на кандидата в президенты США было совершено покушение. Раздалось несколько выстрелов, после чего экс-глава Белого дома нагнулся, схватившись за правое ухо.

Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы, однако в результате стрельбы один сторонник Трампа погиб, а ещё двое находятся в критическом состоянии. По данным американских органов безопасности, стрелок находился за пределами места проведения митинга.

В результате сам Трамп получил ранение уха. Он подтвердил эту информацию в публикации в социальной сети Truth Social. Бывший президент США отметил, что услышал резкий звук, после чего пуля разорвала кожу и он заметил сильное кровотечение. В публикации Трамп также выразил соболезнования семье своего сторонника, погибшего на митинге.

После покушения экс-главу государства доставили в больницу. Врачи констатировали, что его жизни ничто не угрожает.

Как заявили впоследствии в ФБР, произошедшее рассматривается как покушение на жизнь экс-президента США. Ведомство взяло на себя главенствующую роль в расследовании этих событий. Представитель ФБР Кевин Роджек в ходе брифинга также заявил, что ведомство не располагало информацией о подготовке покушения на Трампа.

Наряду с этим в ФБР также отметили, что им пока неизвестны мотивы стрелявшего. В то же время представитель службы ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, могли ли последствия стрельбы в Пенсильвании быть более серьёзными.

Как сообщает Reuters со ссылкой на ФБР, стрелком на митинге был 20-летний Томас Мэтью Крукс. По данным ряда американских СМИ, избиратель с таким же именем был зарегистрирован в штате Пенсильвания как республиканец.

После событий на митинге сторонников Трампа президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором отметил, что в стране нет места насилию. Он осудил стрельбу на митинге и призвал граждан США к единению.

Позднее Трамп вновь появился на публике. Его замглавы по связям с общественностью Марго Мартин опубликовала короткий ролик, в котором кандидат в президенты США спускается по трапу самолёта.

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что его однопартийцы проведут полное расследование в связи со стрельбой на митинге. По его словам, на слушания пригласят директора Секретной службы США Кимберли Читл, а также должностных лиц из Министерства внутренней безопасности и ФБР.

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил стрельбу, произошедшую на митинге сторонников Трампа, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь безоговорочно осуждает этот акт политического насилия. Он желает Трампу скорейшего выздоровления», — приводит текст заявления РИА Новости.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после покушения на Трампа напомнила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.

«Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты», — отметила она в своём Telegram-канале.