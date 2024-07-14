Фицо: сценарий покушения на Трампа в США «под копирку» такой же, как в Словакии
Премьер Словакии Фицо: политические оппоненты Трампа пытаются его заткнуть
- AP
- © Jaroslav Novak/TASR
«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удаётся, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берётся за оружие», — написал он в соцсетях.
Ранее в CNN сообщили, что подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был 20-летним жителем Пенсильвании.
При этом в ФБР заявили, что пока не знают мотивов стрелявшего в Трампа.
Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Политик получил тяжёлые ранения. Стрелявший заявил, что сделал это по политическим мотивам.