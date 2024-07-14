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Фицо: сценарий покушения на Трампа в США «под копирку» такой же, как в Словакии

Премьер Словакии Фицо: политические оппоненты Трампа пытаются его заткнуть

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Сценарий стрельбы в США «под копирку» такой же, как в Словакии, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, комментируя покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Фицо: сценарий покушения на Трампа в США «под копирку» такой же, как в Словакии
  • AP
  • © Jaroslav Novak/TASR

«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удаётся, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берётся за оружие», — написал он в соцсетях.

Ранее в CNN сообщили, что подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был 20-летним жителем Пенсильвании.

При этом в ФБР заявили, что пока не знают мотивов стрелявшего в Трампа.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Политик получил тяжёлые ранения. Стрелявший заявил, что сделал это по политическим мотивам.

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