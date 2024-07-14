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Песков: после попыток устранить Трампа было очевидно, что его жизнь в опасности

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после многочисленных попыток устранить и скомпрометировать экс-лидера США Дональда Трампа было очевидно, что его жизнь в опасности.
Песков: после попыток устранить Трампа было очевидно, что его жизнь в опасности
  • РИА Новости

По словам представителя Кремля, после попыток устранить Трампа с политической арены — с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата — для всех сторонних наблюдателей стало очевидно, что его жизнь находится в опасности.

Ранее бизнесмен Илон Маск призвал к отставке главы Секретной службы Соединённых Штатов после стрельбы на митинге Трампа.

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