«Выглядит более предпочтительно»: как изменилось положение Трампа в рейтингах после дебатов с Байденом

Отрыв Дональда Трампа в президентской гонке увеличился после первых дебатов с Джо Байденом, свидетельствуют данные нескольких соцопросов. При этом эксперты отмечают, что, несмотря на определённое укрепление позиций Трампа после провального выступления Байдена, эти дебаты не станут решающим событием в президентской кампании 2024 года.

Республиканец Дональд Трамп продолжает лидировать в президентской гонке в США и увеличил свой отрыв от демократа Джо Байдена после первых дебатов, состоявшихся в конце июня. Об этом свидетельствуют данные журнала The Economist, а также ряда других СМИ и социологических центров, проводящих опросы общественного мнения среди американских избирателей.

Согласно данным The Economist по состоянию на 7 июля, рейтинг Трампа составляет 46%, а Байдена — 44%.

Ещё больший отрыв между кандидатами ранее показали опросы, проведённые по заказу газет The New York Times и The Wall Street Journal. Так, совместное исследование NYT и Siena College показало, что за Трампа готовы проголосовать 49% избирателей, а за Байдена — 43%.

В свою очередь, по данным опроса WSJ, за миллиардера-республиканца хотят проголосовать 48%, тогда как за действующего главу государства — 42%.

«Он выходит из гонки»

Газета The New York Times отмечала, что Трамп увеличил свой отрыв от Байдена на три процентных пункта (по сравнению с данными предыдущего опроса) после того, как президента-демократа раскритиковали за его выступление на первых телевизионных дебатах. Они прошли в ночь на 28 июня в студии телеканала CNN в Атланте. По итогам дебатов 67% зрителей CNN присудили победу Дональду Трампу, а действующего главу государства поддержали 33% зрителей.

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

© Justin Sullivan/Getty Images

Байден по итогам этих дебатов подвергся критике: СМИ, политики и пользователи соцсетей отмечали, что демократ выглядел немощным, постоянно запинался и бормотал, из-за чего его реплики было трудно понять, обрывал ответ на середине предложения и переходил к другой теме.

Несмотря на шквал публикаций и призывов выйти из президентской гонки из-за преклонного возраста, Джо Байден уже заявил, что он продолжит участие в выборной кампании. Так, в интервью телеканалу ABC он заявил, что снять свою кандидатуру его может заставить только «Господь Всемогущий».

Стоит отметить, что сам Трамп сетовал, что крайне неудачное выступление Байдена своим резонансом затмило его, по собственным словам, отличное выступление.

«В сущности, все они говорили: «Трамп выступил потрясающе!» Но к вечеру пятницы всё уже сводилось к плохому выступлению Жулика Джо, а не к тому, насколько я был хорош. Ну что ж, ничего не поделаешь, но результат один и тот же — и это самое главное», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Впоследствии в соцсетях появилось снятое скрытой камерой видео, на котором Дональд Трамп сидит за рулём гольф-кара и сообщает стоящим за кадром собеседникам, что после дебатов Байден фактически выведен из президентской гонки.

«Он только что вышел... Он выходит из гонки... Я вывел его из гонки, а это значит, что теперь будет Камала (Харрис. — RT)», — говорит на видео Трамп.

Миллиардер заметил, что не представляет, как Байден в таком состоянии ещё четыре года будет противостоять президенту РФ Владимиру Путину или председателю КНР Си Цзиньпину.

В свою очередь, пресс-служба избирательного штаба Дональда Трампа распространила заявление, в котором говорилось, что все демократические СМИ и политики, которые сейчас набросились на Байдена с критикой, ранее поддерживали его, несмотря на очевидные возрастные проблемы.

«Не стоит заблуждаться, демократы, мейнстримные СМИ и (вашингтонское. — RT) болото сговорились с целью скрыть правду от американской общественности: Джо Байден слаб, несостоятелен, нечестен и непригоден для Белого дома. Они все как один на протяжении четырёх лет лгали о когнитивных способностях Байдена и поддерживали его катастрофическую политику, и в первую очередь это касается его кудахчущего второго пилота Камалы Харрис», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ядерный электорат

Дональду Трампу после первых дебатов удалось укрепить позиции среди республиканского электората, однако отрыв в рейтингах от Байдена ещё не решающе большой, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«У Трампа есть шумная группа поддержки из числа республиканцев. Эти люди — как футбольные болельщики, которые будут болеть за своего лидера, независимо от того, как он «играет». Но Трамп показал себя на этих дебатах хорошо, так как разгадал план демократов вывести его из себя на публике. Джо Байден в меру своих сил придерживался этого плана, старательно пытался делать подколки и отпускал достаточно обидные замечания в адрес Трампа. Но тот проявил несвойственную самому себе сдержанность», — рассказал политолог.

Дональд Трамп

© AP Photo/Steve Helber

Однако впечатление от этих дебатов рано или поздно сойдёт на нет, констатировал Синельников-Оришак.

«Разрыв между Трампом и Байденом не такой и большой, и это на основе избирателей, имеющих чёткую партийную принадлежность. Исход выборов будут решать неопределившиеся, колеблющиеся избиратели. По этой же причине не будет никакой замены Джо Байдена на Камалу Харрис или кого-либо ещё. Этот «хитрый» план периодически всплывает на поверхность ещё с 2020 года, на слуху необоснованно оказываются самые разные персонажи», — отметил эксперт.

Дональд Трамп действительно укрепил свои позиции после дебатов с Джо Байденом, однако это ещё не гарантирует ему победы на выборах в ноябре, считает кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«На фоне недееспособного, пожилого, очевидно нездорового Байдена Трамп выглядит гораздо более предпочтительно. Но его проблема в том, что наряду с высоким рейтингом у него и очень высокий антирейтинг. Дональд Трамп вызывает сильные эмоции как у сторонников, так и у противников, доля сомневающихся в его отношении граждан очень мала. А значит, мала и электоральная база, за которую он может бороться в рамках дальнейшей президентской кампании. Тем не менее, если бы выборы прошли завтра, то, конечно, на них победил бы Трамп», — сказал эксперт.

Фельдман считает, что сценарии по замене Джо Байдена на другого кандидата маловероятны.

«Камала Харрис не обладает достаточным политическим весом, и она не воспринимается в качестве потенциальной фигуры номер один — даже своими соратниками в Демократической партии. Всерьёз как замену Байдену в гонке с Трапом никто её не рассматривает. Такой кандидат должен обладать не только политическим весом, но и узнаваемостью. Единственный человек, который мог бы потенциально рассматриваться в качестве альтернативы Байдену, — это Мишель Обама. Она активно отстраняется от этого процесса, и эксперты гадают, действительно она не хочет участвовать в выборах или же таким образом набивает себе цену, чтобы демократы умоляли её спасти их», — рассказал эксперт.

Несмотря на то что позиции Трампа укрепились, выборы пройдут только в ноябре — и ситуация за это время может измениться, считает Павел Фельдман.

«Если говорить об электоральных перспективах, на данный момент шансы Трампа, конечно, выглядят очень высокими. Но демократическая администрация будет применять в этой борьбе разного рода манипуляции и чёрные технологии, начиная от инспирирования уголовных дел в отношении Трампа и заканчивая откровенной фальсификацией выборов», — сказал политолог.

Он напомнил, что Трамп по-прежнему является фигурантом нескольких уголовных дел, открытых против него Минюстом США после поражения на выборах 2020 года.

«Проблема Трампа не в рейтингах его оппонента, а в том, что на сегодня власть находится в руках у администрации Байдена и демократов, которые и будут проводить выборы в ноябре 2024 года. Они будут отвечать за процедуру их организации, за наблюдение, за избирательные участки. Сторонники и члены Демпартии США, понимая слабость позиций своего кандидата, пойдут на применение административного ресурса. Они либо попытаются снять Трампа с выборов за счёт сфальсифицированного уголовного дела, либо просто подтасуют результаты выборов и объявят победителем своего человека, что, конечно, впоследствии приведёт к очень серьёзным политическим потрясениям внутри США», — заключил собеседник RT.