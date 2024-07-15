«Воспитание детей сейчас — это первоочередное»: участник СВО открыл детский сад в Чите

34-летний доброволец из Читы Михаил Семенищев после возвращения из зоны СВО решил кардинально изменить свою жизнь и открыл частный детский садик. Теперь у него вместо автомата распашонки и горшки, и беспокоит его не свист пуль и грохот взрывов, а детский плач. Участник боевых действий уверен, что воспитание детей — это серьёзная мужская работа.

34-летний доброволец из Читы Михаил Семенищев после возвращения из зоны боевых действий открыл свой частный детский садик.

«Когда я был на спецоперации, я много думал и понял, что хочу заниматься в своей жизни чем-то светлым и хорошим, — рассказывает RT Семенищев. — А тут мне попалось объявление, что продаётся частный детский сад».

«Дети — это жизнь и вклад в будущее»

До начала специальной военной операции Семенищев работал звукооператором и участвовал в качестве диджея в различных городских мероприятиях. Михаил уехал на фронт добровольцем в декабре 2022 года.

«Перед самым началом частичной мобилизации я повредил ногу, когда мы монтировали сцену, и мне наложили гипс, — вспоминает Семенищев. — Когда его сняли, я пошёл в военкомат, а мне сказали, что набор в войска закончился. И тут мне позвонил знакомый и рассказал, что в Забайкалье собирается казачий отряд имени Петра Бекетова. Я попросил меня туда записать, подал документы и только потом сообщил близким».

© Фото из личного архива

Как говорит Михаил, семья очень волновалась, узнав о его решении уйти на передовую.

«Потом жена оттаяла, помогла собрать вещи и снаряжение, поддерживала и подбадривала как могла меня во время службы: присылала посылки, фото свои и сына, подарок на 23 Февраля. Она была беременная в это время», — вспоминает Семенищев.

По словам добровольца, первоначально их подразделение воевало на Херсонском направлении, затем они базировались в Луганской Народной Республике.

«В июне 2023-го у меня закончился контракт и я вернулся домой. Начал восстанавливаться, потому что ранения у меня всё же были, просто я их не фиксировал. Есть контузия, левая нога повредилась, плечо. Здесь в «Академии здоровья» лазером «затягивали» плечо», — рассказывает Михаил.

© Фото из личного архива

Михаил говорит, что на фронте он многое переосмыслил и решил, что на гражданке займётся каким-нибудь совсем новым делом.

«Ещё, наверное, сказалось, что я вернулся из зоны боевых действий. Там смерть, а дети — это прямо противоположное. Это про созидание, жизнь и вклад в будущее, — говорит Семенищев. — Когда увидел объявление о продаже детсада, то вспомнил, что когда-то давно мы с женой обсуждали эту тему. И я решил, что надо действовать».

«Топтыжка»

По словам мужчины, детский садик открылся 11 сентября 2023 года — через три дня после рождения дочки.

«Теперь моим обоим детищам по десять месяцев. Ещё у меня есть старший сын, ему исполнилось семь лет, и он в этом году пойдёт в школу».

© Фото из личного архива

Сейчас в детский сад «Топтыжка» — так назвал Михаил своё предприятие — ходят 18 малышей. Средний возраст воспитанников — два года. Сам Семенищев не только занимается административными делами, но и возится с детьми.

«Жена помогает, конечно, по мере возможности. Но в основном садиком я занимаюсь. Сейчас у нас три работника: повар, воспитатель и няня, — рассказывает RT мужчина. — Я также приезжаю и помогаю, чтобы быть в теме и ничего не пропустить. Чтобы понимать ребёнка, нужно за ним наблюдать, и чем больше наблюдаешь, тем больше каких-то моментов они открывают».

По словам мужчины, он часто берёт на работу свою дочку, а осенью, когда девочке исполнится год, она тоже будет ходить в ясли.

© Фото из личного архива

«Малышка всегда со мной. Если меня нет, нянечка присмотрит. Она со мной с двух месяцев так и ездит в садик. Со старшим я стараюсь тоже проводить время: мы с ним устраиваем летние тренировки утром и вечером. Иногда он мне помогает в садике», — рассказывает Семенищев.

Также бывший военнослужащий вместе с сослуживцем занимается просветительской работой среди студентов и школьников.

© Фото из личного архива

«Мы начали проводить уроки мужества, работали со школьниками и студентами. Студенты многие не совсем понимают, что происходит в России. И уже после беседы они начинают задавать вопросы, а потом возникает какое-то понимание, что мы делаем всё правильно, мы просто себя защищаем, — рассказывает RT мужчина. — Я понимаю, что сейчас надо вести просветительскую деятельность тут, чтобы у нас не случилось как на Украине. Воспитание детей сейчас — это первоочередное».