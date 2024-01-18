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«Возможность прогреться и попариться поднимает дух»: в Татарстане волонтёр делает полевые бани для бойцов СВО

Волонтёр из Татарстана делает полевые бани на колёсах для бойцов СВО

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Дарья Малютина
В Татарстане 63-летний Юрис Шакуров строит полевые бани на колёсах и отправляет их российским военнослужащим в зону СВО. Средства и материалы, по словам волонтёра, собирают всем районом. Он рассказал RT об особенностях своих сооружений. По его словам, возможность попариться и прогреться между выходами на задания поднимает бойцам боевой дух.
«Возможность прогреться и попариться поднимает дух»: в Татарстане волонтёр делает полевые бани для бойцов СВО
  • Награждение Юриса Шакурова
  • © Пресс-служба исполнительного комитета Мамадышского муниципального района

63-летний Юрис Шакуров из Татарстана делает полевые бани на колёсах и отправляет их военнослужащим в зону СВО. Мужчина уже передал бойцам шесть бань и сейчас достраивает седьмую. По его словам, он помнит, как во времена его срочной службы банный день в армии считался праздником. «И ничто так не поднимает дух, как возможность прогреться и попариться», — шутит Шакуров.

По словам волонтёра, собирать полевые бани на колёсах для бойцов он решил в апреле прошлого года. 

«Я с первых дней СВО гуманитарку отправлял туда, — рассказывает RT Шакуров. — И ещё мясо собирался возить. Я барашков держу. Но оказалось, что хранить его там негде. А здесь в апреле я возился с прицепом — и вдруг подумал. А я же не только водитель, а ещё и плотник и столяр. Почему бы на прицепе баньку с лавкой и печкой для солдат не соорудить. Пошёл к главе района, а тот идею поддержал».

Первые две бани, как рассказывает волонтёр, он сделал быстро. Один из местных депутатов купил специально под них два новых прицепа, а древесину Шакуров приобрёл за свой счёт. 

«Размер одной бани получился 2,5 × 1,6 м. Четыре-пять человек как раз в ней спокойно могут посидеть на скамейке и погреться парком, — поясняет Юрис. — Мы перед отправкой их сами с мужиками испытали и попарились. Не хуже, чем обычные, получились».

  • Житель Мамадыша Юрис Шакуров изготавливает мобильные бани для зоны СВО
  • © Пресс-служба исполнительного комитета Мамадышского муниципального района

Первые бани, по словам Шакурова, уехали под Сватово. Вместе с ними он отправил бойцам 55-литровые ёмкости для воды и веники. 

«Благодарностей от ребят получил неожиданно очень много и понял, что надо делать ещё. Стоимость одной бани примерно 300 тыс. рублей, — говорит Юрис. — Поэтому я пошёл по нашему посёлку, по организациям — и нигде мне не отказали в помощи». 

  • Юрис Шакуров
  • © Пресс-служба исполнительного комитета Мамадышского муниципального района

Таким образом, по словам волонтёра, ему удалось собрать средств и материалов ещё на пять бань. Сейчас волонтёр доделывает седьмую конструкцию. Он говорит, что постоянно интересуется, нужно ли вносить какие-то изменения в баню.

«Директор нашей школы три раза ездил в зону СВО. Я решил с ним поговорить, что, на его взгляд, можно усовершенствовать. А он говорит, что мои бани лучшие и ничего в них менять не надо. Ребятам очень удобно их прятать, перевозить, ведь пару километров они вообще возят их руками, когда нет рядом УАЗа», — говорит Шакуров.

  • Мобильная баня
  • © Пресс-служба исполнительного комитета Мамадышского муниципального района

 «Я люблю свою Родину»

Также Шакуров всеми силами старается помогать своим землякам и соседям. Он в родной деревне организует субботники, убирается на местном кладбище, деревья высаживает — мечтает разбить парк на пустыре, который расположен за соседними домами. А ещё он последние четыре года устраивает для деревенских детишек утренники и праздники.

«Я сирота, моя мама умерла, когда мне было 12 лет. Сейчас у меня есть своя семья, внуки и внучки. Но для меня всегда была важна та атмосфера праздника и теплоты и хотелось ей всегда делиться с окружающими. Четыре года назад я начал делать ёлки для детей-инвалидов. Всё как положено: придумывал сценарий для представления, заказывали Деда Мороза и Снегурочку, кто-то переодевался Бабой-ягой. Своими силами собирали подарки. В этом году решили пригласить ребят из семей бойцов СВО. Всего 26 детишек», — рассказывает RT Шакуров.

Перед приходом детей в этом году волонтёр слепил на улице из снега фигуры домиков, ёлок, Деда Мороза и символа 2024 года — дракона.

  • Самодельные фигурки для детей авторства Юриса Шакурова
  • © Из личного архива

«Я жизнерадостный человек, люблю свою деревню, свою Родину, свой район и стараюсь сделать как можно больше добра. И дети тоже должны радоваться жизни», — говорит Шакуров.

Помимо праздников, мужчина устраивает для детей и спортивные состязания — турниры по борьбе.

«У меня три сына занимались вольной борьбой, мастера спорта РФ. У них более 300 медалей. Я сам занимался национальной борьбой и очень люблю тяжёлую атлетику. Решил свой опыт передавать следующим поколениям», — рассказывает RT мужчина.

В декабре прошлого года Шакуров стал лауреатом Республиканской премии «Добрый Татарстан — 2023» и получил звание «Герой нашего времени» за помощь участникам СВО.

  • © Из личного архива

«Я не герой — герои там воюют, я просто им помогаю. А мне помогает мой район. Я просто делаю добро. Я хочу помогать ребятам, чтобы они живые и здоровые вернулись к своим семьям», — говорит Шакуров.

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