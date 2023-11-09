«Бобры» спешат на помощь: в Белгородской области волонтёры помогают заготавливать брёвна для российских военнослужащих

В Белгородской области волонтёры помогают российским военнослужащим, участвующим в СВО, заготавливать брёвна для строительства блиндажей и дрова для буржуек. Сами себя участники этого движения называют «бобрами». Как выяснил корреспондент RT, его уже можно называть народным и общероссийским.

После начала СВО волонтёры в Белгородской области организовали группу, которая занимается заготовкой дров и брёвен для российских военнослужащих. По словам 44-летней Ольги Флигинских, началась эта работа в конце февраля 2022 года.

«Тогда объединились десять незнакомых человек. Морозы были — -20...-25 °C. Начали отвозить ребятам носки на границу, а потом уже обратились в администрацию и получили разрешение на вырубку сухостоя — ребятам на дрова. С тех пор мы и зовём себя «бобрами», — рассказывает RT Флигинских.

К весне 2023 года, по словам Ольги, к движению «бобров» подключились и другие волонтёры, и они стали не только рубить сухостой на дрова, но и заготавливать брёвна для постройки блиндажей и отправлять их в зону боевых действий.

«Лесозаготовка — дело непростое»

Работа «бобров» строится следующим образом: военнослужащие обращаются к волонтёрам и пишут заявку в администрацию. После одобрения заявки и получения разрешения на вырубку волонтёры едут на участок с лесником. Он помечает, какие деревья можно вырубить, и следит за всем процессом.

© Помощь по заготовке брёвен для солдат

«На месте мы разворачиваем палаточный городок и делимся на три группы. Первыми на площадку заходят пильщики, валят деревья, — рассказывает Флигинских. — Потом заходят люди с пилами и чистят брёвна от веток. А затем заходят носильщики».

Как объясняет женщина, такое разделение труда было сделано в целях безопасности.

© Помощь по заготовке брёвен для солдат

«Всё-таки лесозаготовка — дело непростое. Дерево может упасть в любом направлении, поэтому мы так и разделились, чтобы на площадке в этот момент находилось минимум людей», — говорит Ольга.

После того как нужное количество брёвен заготовлено, за ними приезжают военные.

«Транспортировкой леса в зону СВО мы не занимаемся, ребята сами заезжают на военной технике, а мы им только помогаем с погрузкой», — поясняет женщина.

© Помощь по заготовке брёвен для солдат

Жизнь в палатке

По словам Ольги, сейчас их движение уже можно смело назвать общероссийским.

«О нашей деятельности постепенно узнали и в других уголках страны. Этим летом помогать заготавливать брёвна к нам приезжали волонтёры не только из Белгородской области, но и из Москвы, Самары, Челябинска, Якутии, Сибири. Люди специально брали отпуска и вместе с семьями приезжали к нам в лес, — вспоминает Флигинских. — В общей сложности в палаточном городке жили 150 человек. Пока одни работают, другие еду готовят, обустраивают палаточный городок и следят за детьми. Одним словом, успевали и дело хорошее сделать, и с семьёй на природе отдохнуть».

У самой Ольги трое детей: 13-летняя дочь и двое сыновей — 11 и восьми лет. Это лето они тоже проводили в палаточном городке. «Им понравилось, но сейчас учёба и они дома с мужем, — рассказывает женщина. — Он понимает, как эта работа важна, поэтому и взял на себя все домашние заботы».

© Помощь по заготовке брёвен для солдат

По словам Флигинских, сейчас — с наступлением холодов и завершением периода отпусков — число волонтёров, работающих на лесозаготовках, стало меньше.

«По выходным работают до 70 человек. Но и условия немного изменились, — объясняет женщина. — Сухостой поблизости мы вырубили, теперь нам надо углубляться дальше в леса. Ездим за 170 км. Если летом в палатках можно было жить, то сейчас приходиться снимать жильё в близлежащих от вырубки деревнях. Трат стало больше, деньги на эти расходы мы собираем в нашей группе. Бывают случаи, нас пускают бесплатно переночевать, когда узнают, для чего мы едем в лес».

© Помощь по заготовке брёвен для солдат

«После победы будем высаживать деревья»

Впрочем, по словам женщины, все эти трудности преодолимы.

«Как только приходит обратная связь от ребят из зоны СВО, все невзгоды и проблемы уходят на второй план, а усталость как рукой снимает. Присылают фотографии: «Вот брёвнышки ваши, мы блиндаж построили, сегодня он спас жизнь девяти пацанам». Также мы собирали металл на корсет для БТР — по нему снаряд прилетел, а ребята целы остались. От этого и силы появляются, и понимаешь, что делаешь всё не зря. Отдыхать будем, когда победим, — говорит Флигинских. — Мы очень рады тем, кто готов к нам присоединиться. Люди так удивляются, когда узнают, как мы помогаем. Так что приглашаем в отпуск на туры в лес — помогать нашим».

© Помощь по заготовке брёвен для солдат

По словам Ольги, «бобры» уже придумали, чем будут заниматься после победы.

«Мы уже не можем просто взять и разойтись. Как победим, будем собираться и деревья высаживать», — говорит волонтёр.