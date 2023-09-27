«Я всю жизнь патриот, и мой сын такой же»: как волонтёры из Ивановской области помогают военнослужащим

В ивановском городке Кохма местные жители создали волонтёрский отряд, который занимается помощью российским военнослужащим, участвующим в СВО. Добровольцы плетут маскировочные сети, сушат супы, вяжут носки и собирают средства на покупку автомобилей. RT поговорил с волонтёрами из провинции, которые решили объединиться, чтобы приблизить победу нашей армии.

39-летний житель ивановского городка Кохма Роман Канакин — инвалид по зрению с детства. С самого начала спецоперации он искал способ помогать тем, кто находится на передовой, — переводил средства на покупку гуманитарной помощи, а в марте 2023 года стал плести маскировочные сети.

«Когда началась СВО, сын ходил и искал способ помочь нашим бойцам, — рассказывает 62-летний отец волонтёра Константин Канакин. — А когда узнал, что местные волонтёры из группы «Служба тыла 37» собираются в местном ДК открыть цех по плетению сетей, не раздумывая решил присоединиться к ним».

«Роман пришёл к нам через две недели после открытия цеха, — рассказывает RT организатор волонтёрской группы Ольга Тарханова. — Сначала он нарезал ленты для сетей канцелярским ножом, потому что плести не мог. А потом ко мне подошли девушки-волонтёры и попросили купить медикаменты для Романа, потому что он постоянно резал пальцы в кровь».

© Фото: «Служба тыла 37»

По профессии Роман дирижёр хора. Ещё в раннем детстве у него начались проблемы со зрением, а в старших классах он почти полностью перестал видеть.

По словам Тархановой, ей было тяжело смотреть, как слепой музыкант каждый раз режет свои пальцы в кровь. Но спустя время волонтёры придумали новое, более простое плетение для пожилых и детей. Этому плетению смог обучиться и Роман.

«Суть этого метода в том, что сетка натягивается и её каждая клеть прощупывается. Роман находит связки и привязывает к ним ленточки, — объясняет волонтёр. — Он приходит почти каждый день на несколько часов и такую сеть может самостоятельно сплести за неделю».

По словам Ольги, во время работы Роман поёт. «Голос у него восхитительный», — говорит она.

К плетению сетей Роман привлёк и своих родителей — Константина и Людмилу Канакиных.

«Я всю жизнь патриот до самых пяток, и мой сын такой же», — говорит Константин, которого недавно патриоты наградили специальной медалью «За помощь СВО».

© Фото: «Служба тыла 37»

Жена Константина Людмила, в свою очередь, установила стенд для плетения сетей и у себя на работе — в Кохомской коррекционной школе. Как пояснили RT, на переменах и в свободное время к сети в кабинете труда подходят дети и учителя и вкладывают свою лепту в помощь на передовой.

«Команда многодетных»

Волонтёры команды «Служба тыла 37» начали свою деятельность после объявления частичной мобилизации. Как говорит Ольга Тарханова, изначально они хотели закупить гуманитарную помощь для своих мобилизованных земляков.

© Фото: «Служба тыла 37»

«Мы упаковывали рюкзаки лекарствами и сухпайками, а затем раздавали их у военкомата перед отправкой. После мобилизации стали помогать по запросам ребятам, которые были в учебках, а потом уже и за ленточкой, — рассказывает RT Тарханова. — Сейчас нашей группе уже год, и помощь стала шире. Мы помогаем ребятам, лежащим в госпиталях, жителям Донбасса. Кроме того, под своё крыло взяли село Новониканоровка. Там одни старики и дети, и у них нет магазинов. И мы возим им туда продукты».

Помимо этого, в городе Кохма волонтёры шьют одежду и вяжут носки, некоторые женщины дома делают сухие супы.

«Мы выработали технологию, что ребята, разбавив овощи кипятком, получают полноценный домашний суп. Мы делаем борщ и гороховый с весёлым названием «333», — говорит Тарханова. — А мужчины собирают деньги на покупку старых уазиков, а затем восстанавливают их и отгоняют бойцам в зону СВО. Уже десять машин так отправили в ДНР и ЛНР».

© Фото: «Служба тыла 37»

Интересно то, что костяк волонтёрской группы составляют многодетные семьи. Сама Тарханова воспитывает пятерых детей и недавно стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года 2023» в номинации «Многодетная семья».

«У нас команда многодетных», — шутит она, отмечая, что помочь стране в трудную минуту может любой человек. — Просто кто-то находит отговорки, а кто-то делает. Вот Роман, несмотря на свою проблему со зрением, всё равно пришёл помогать. Ещё одна женщина лежала в онкологическом диспансере. Она была только после операции, но очень хотела вязать носки для военнослужащих и спрашивала, можно ли вступить в группу. И я к ней приезжала, забирала носки. Она к ним прикладывала письма для бойцов».

© Фото: «Служба тыла 37»

При этом Тарханова говорит, что мечтает о том времени, когда помощь волонтёров уже не будет требоваться.

«Мы мечтаем, чтобы наша помощь стала не нужна хотя бы за ленточкой. Не потому, что мы устали, а потому, что это будет означать, что мы победили и всё закончилось», — говорит Тарханова.