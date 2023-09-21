«Пока военные делают свою работу»: волонтёры из Мичуринска помогают участникам СВО и жителям освобождённых территорий

28-летний строитель из Мичуринска Дмитрий Топильский не смог служить в армии из-за болезни. Но, когда началась спецоперация, молодой человек не остался в стороне и начал возить гуманитарную помощь бойцам СВО. В одной из поездок он спас военнослужащего. Топильский рассказал RT, как волонтёры из Мичуринска работают на освобождённых территориях.

28-летний строитель из Мичуринска Дмитрий Топильский не служил в армии из-за травмы: в руке у него установлена металлическая пластина. Однако, когда началась спецоперация, он сразу же стал возить гуманитарную помощь военнослужащим и жителям освобождённых территорий.

К волонтёрскому движению Топильский подключился после трагедии, которая произошла 23 марта 2020 года в его родном городке. В тот день двое школьников, которые играли возле трансформаторной будки, погибли от удара током. Одному из них было семь лет, другому — десять.

«Эта история всех шокировала. Дети воспитывались в малообеспеченной семье, и я решил, что надо помочь с похоронами и ремонтом в доме, поскольку сам я строитель, — рассказывает RT Топильский. — Так и познакомился с волонтёрами Мичуринского корпуса и постепенно втянулся в это дело».

В пандемию Топильский вместе с товарищами помогал пожилым людям: получал рецепты в поликлинике и ходил в аптеку, покупал продукты для стариков, чистил снег у них во дворах и убирался в квартирах.

Дмитрий рассказывает, что с началом СВО их организация сразу стала оказывать помощь нашим военнослужащим.

В прошлом году, как вспоминает волонтёр, они выезжали в ДНР и ЛНР чуть ли не раз в неделю.

«Я работаю сам на себя и всегда могу найти время для поездки», — поясняет Дмитрий. Во время одной из миссий молодой человек спас из перевернувшегося «Урала» бойца, который почувствовал себя плохо за рулём.

«Мы возвращались с руководителем волонтёрского центра Анной Мистрюковой домой и увидели, как на дороге военный «Урал» резко вылетел на обочину и перевернулся. Мы остановились, я побежал к машине, — вспоминает Топильский. — Водитель был без сознания: он ударился головой. Машина продолжала работать, выпадали боеприпасы из кузова, ещё и солярка вытекала. Я открыл капот, заглушил двигатель, и в этот момент водитель зашевелился. Я залез в кабину и вытащил его».

Сапёры, которые приехали на место происшествия, потом сказали волонтёрам, что те «родились в рубашке»: колпачок одного из снарядов был повреждён и мог сдетонировать.

© Мичуринский волонтёрский корпус

«Любой поступил бы так же»

Как говорит руководитель Мичуринского волонтёрского корпуса 33-летняя Анна Мистрюкова, после того случая она попросила наградить Топильского за смелость и мужество.

«Сейчас уже ему готова благодарность от губернатора области, мы ждём дату, в которую можно будет торжественно её вручить Дмитрию», — рассказывает RT Мистрюкова.

© Мичуринский волонтёрский корпус

Сам Дмитрий Топильский говорит, что ничего героического в его поступке не было. Любой человек, по его словам, поступил бы точно так же — бросился бы на помощь пострадавшему.

Анна Мистрюкова рассказывает RT, что многие волонтёры не только доставляют гуманитарную помощь бойцам, но и остаются там работать: помогать пожилым людям, госпиталям.

«Наши ребята живут по несколько недель в Мариуполе и в Херсонской области, помогают мирному населению: раздают продуктовые наборы, ухаживают за одинокими пожилыми людьми. В октябре мы отправим на освобождённые территории ещё одну группу», — рассказывает RT Мистрюкова.

Анна начала волонтёрскую деятельность 13 лет назад. Девушка ездила в местный детский дом — помогала сиротам: привозила им одежду и игрушки, а также через соцсети искала неравнодушных людей, которые могли бы оказывать поддержку детям вместе с ней. Так, по словам Анны, и образовалась их организация.

Сейчас, как отмечает девушка, основной акцент они, естественно, делают на помощи участникам СВО и нуждающимся жителям освобождённых территорий. При этом, как говорит Анна, иногда требуется довольно специфическая помощь.

«Однажды наши солдаты обратились к нам с просьбой пристроить в добрые руки совсем маленьких котят, которых они нашли на поле боя. Там, на передовой, им за ними некогда было ухаживать. И вот я выкладывала пост и искала боевым котятам хозяев. Всё у них сейчас хорошо», — рассказывает RT Мистрюкова.

© Мичуринский волонтёрский корпус

По словам Мистрюковой, после начала СВО их организация стала пополняться новыми людьми, которые не хотят оставаться в стороне.

«Пока наши военные делают свою работу, мы стараемся помочь им во всём здесь, — говорит Анна. — А когда люди вместе, их не победить».