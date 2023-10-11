«Надёжность и простота использования»: волонтёры тюнингуют отечественные автомобили для бойцов СВО

Волонтёры реставрируют старые «Нивы» и УАЗы и отправляют их российским военнослужащим в зону СВО. Такие машины используются для транспортировки раненых, боеприпасов, некрупногабаритных грузов и для перемещения между позициями. Механики и волонтёры, занимающиеся переделкой гражданских автомобилей под нужды российских бойцов, рассказали RT об особенностях военного тюнинга.

Жизнь Григория Курочкина из Ялты с детства связана с машинами: в юности он занимался автоспортом, а позже открыл свою станцию технического обслуживания автомобилей. После начала СВО Григорий стал реставрировать старые отечественные машины и отправлять их бойцам на передовую.

«Первую машину, «Ниву», мы купили у лесников. Она у них просто стояла, мы над ней немного поработали и отправили ребятам, — рассказывает RT Курочкин. — А сейчас у нас есть Telegram-канал, где каждый неравнодушный может помочь собрать средства на покупку авто для бойцов».

© Канал z гараж

По словам Курочкина, при подготовке автомобиля необходимо приложить руку к каждому агрегату.

«Мы должны её полностью проверить, чтобы быть уверенными, что машина не подведёт бойцов, — говорит механик. — Сразу меняем свечи, трамблёр, катушку зажигания, аккумулятор, перебираем двигатель, заменяем масла. Помимо этого наверх ставим багажник и решётку, которая защищает от верхних вбросов, чтобы была какая-то минимальная защита личного состава. Для маскировки машину перекрашиваем в камуфляжный цвет в зависимости от местности и делаем светомаскировку фар, чтобы при необходимости можно было сделать тонкую полоску света и двигаться незаметно».

Также машина комплектуется большим огнетушителем, домкратами, прочными стропами, чтобы вытащить автомобиль рывком, и усиленным передним бампером (кенгурятником).

Сейчас мастера автосервиса Курочкина трудятся над очередной «Нивой».



«Нам написал наш земляк, попросил машину для своего подразделения. Мы решили помочь. На днях она будет готова, — говорит Курочкин. — После неё возьмёмся за УАЗ-452 («Буханка»). Это самый универсальный автомобиль на передовой: большая проходимость, высокая надёжность, простота в обслуживании и эксплуатации. «Буханка» может использоваться для перевозки грузов, личного состава и раненых. Она универсальна».

© Канал z гараж

Поставили на поток

Рекордсменами по количеству отправленных автомобилей бойцам стали волонтёры из Ивановской области. Организатор волонтёрской группы «Служба тыла 37» Ольга Тарханова рассказала RT, что с момента начала СВО они уже закупили для бойцов 11 автомобилей: три «Нивы» и восемь «УАЗов».

«В ноябре 2022 года к нам обратились ребята и сказали, что им требуются «УАЗики» для эвакуации раненых и погибших. Мы не смогли пройти мимо и с тех пор каждый месяц отправляем со всем гуманитарным грузом машину бойцам. А иногда и две», — рассказывает RT волонтёр.

© Личный архив «Служба тыла 37»

По словам Тархановой, стоимость подержанного автомобиля составляет от 130 до 300 тыс. рублей, но найти их с каждым месяцем становится всё труднее и труднее.

«Очень много автомобилей покупается на передовую. У нас даже возникали ситуации, когда встречались недобросовестные продавцы: кому война, а кому — мать родная. Отец купил своему сыну для его подразделения «УАЗик», продавец сказал, что он в хорошем состоянии, а он через 10 минут поездки встал намертво».

Но чаще, по словам Тархановой, люди, узнавая, зачем нужен автомобиль, готовы отдавать его за символическую стоимость и даже бесплатно. «Недавно нам написал мужчина лет 40, сказал, что хочет подарить ребятам на передовой свою «Ниву». Она была в очень хорошем состоянии: он её отремонтировал под себя, чтобы ездить на рыбалку. Но сказал, что «мальчишкам нужнее».

По словам волонтёра, в зоне СВО есть необходимость в небольших манёвренных и высокопроходимых автомобилях. Поэтому они стараются по возможности отрабатывать все заявки.

«За это время к нам поступало много обращений от бойцов с разных направлений, — говорит Тарханова. — Были ребята, которые находились прямо на линии соприкосновения, провизию им скидывали за 6 км от места дислокации и они за ней ехали на садовом мотокультиваторе с тележкой! Мы нашли им машину, так что теперь у ребят с этим проблем нет и они могут думать о боевых задачах, а не как им куда-то добраться. В этом и состоит наша помощь — сделать службу бойцов комфортнее».

Старая гвардия

Иногда в руки мастеров попадают раритетные автомобили. Так, крымские волонтёры недавно переделали под нужды бойцов автомобиль ГАЗ-69 1954 года.

«ГАЗ принадлежал дедушке, который установил на машине железную крышу, чтобы ездить на рыбалку. Дед называл машину по имени и очень бережно к ней относился. Но последнее время автомобиль стоял в гараже, дедушка уже никуда на нём не ездил и решил отдать её бойцам за символическую сумму. Так этот раритет попал к нам», — рассказывает RT 25-летний механик Дмитрий Овсиенко.

Машина 1954 года ГАЗ-69

© Из личного архива механика Дмитрия Овсиенко

Мастер из Красноперекопска рассказывает, что его команде было интересно поставить такой автомобиль на ход.

«Для меня это был такой первый тотальный опыт пересобирания автомобиля, тем более такого легендарного. Его нам привезли на эвакуаторе. Делал я машину с напарником — он занимался кузовом и салоном, а я мотором и внутренностями», — говорит Овсиенко, который с 18 лет ремонтирует автомобили, а полгода назад открыл собственную СТО.

По словам механика, перебрать в машине пришлось всё — некоторые детали пришлось заменять на более доступные, чтобы в случае поломки их несложно было найти и доставить бойцам.

Машина 1954 года ГАЗ-69

© Из личного архива механика Дмитрия Овсиенко

«Часть деталей поставили от «газели». Аккумулятор поменяли на хороший, чтобы не подвёл. Потом бензонасос тоже перебирался: для этой машины нового не купить, от «газели» не поместился, поэтому пришлось включить голову: мы взяли два и собрали их в один хороший».

Овсиенко говорит, что такой автомобиль отлично подойдёт под задачи бойцов — машина вездеход и проедет по любому грунту за счёт клиренса и подвески. А бежевый цвет поможет маскировать машину в песках. Для маскировки в другой местности ребятам положат в багажник маскировочные сети.

Руководитель волонтёрской организации в Красноперекопском районе Анна Береснева говорит RT, что их организация и дальше будет отправлять бойцам автомобили.

«Конечно, мы будем покупать автомобили ребятам на передовую, только уже «Нивы». Их подготавливать проще, быстрее и дешевле. С этой машиной мы долго провозились — так бы уже пять машин купили за это время!» — говорит RT волонтёр.