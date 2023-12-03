«Приближаем победу»: пенсионерки из Читы делают основы под бронежилеты для бойцов в зоне СВО

В Чите группа пенсионеров создала цех для помощи бойцам в зоне спецоперации. Женщины, которые ранее не занимались рукоделием, сначала начали шить для военнослужащих элементы одежды, потом переключились на носилки и подсумки, а теперь взялись за изготовление основ под бронежилеты. Мужчины плетут для военнослужащих маскировочные сети. RT поговорил с одной из волонтёров.

В Чите пенсионеры объединились в цех для помощи бойцам в зоне СВО. Как рассказывает RT 66-летняя Надежда Иванова (фамилия изменена), после начала мобилизации в сентябре 2022-го она не могла оставаться в стороне.

«Мой отец — фронтовик, ушёл в 18 лет на войну и вернулся только в 1947 году. Он был механиком-водителем танка Т-34. Дошёл до Венгрии. Я очень горжусь своим папой. Поэтому я понимала, что надо помогать нашим бойцам, чтобы приблизить победу», — отмечает женщина.

Она вступила в местную группу волонтёров «Умелые ручки» и шила на дому снуды (шарф-кольцо), балаклавы, пятиточечники и стельки, вязала носки и варежки.

© Фото из личного архива Надежды Ивановой

«Так прошли осень, зима и весна. Потом ребята стали просить носилки и плащи. А на это надо больше материала, и дома такое уже не сделать. Мы решили, что нужно помещение. Обратились в администрацию Ингодинского района, и помещение нам дали. Мы принесли туда свои машинки, а потом пришёл мастер и помог нам их поднастроить», — вспоминает Иванова.

По словам волонтёра, после этого работа закипела. В помещении поставили стеллажи, которые быстро наполнялись одеждой для бойцов и другими вещами, необходимыми на передовой.

«Нас немного, всего десять человек. Самой старшей 77. Дальше — 75, 72, мне 66, 62, 61 и 59. Все мы самоучки, никто раньше шитьём не занимался. Кто-то был бухгалтером, кто-то мастером по строительству дорог, а я всю жизнь работала на угольном разрезе. С нами в группе трое мужчин: самому старшему 70, а остальным за 60. Они занимаются плетением сетей. Так что нас мало, но мы сила», — отмечает Иванова.

© Фото из личного архива Надежды Ивановой

Проба бронежилетов

Как рассказывает женщина, волонтёрам каждый раз хотелось пробовать что-то новое, а не останавливаться на стандартных снудах, шапках и носках. Так они несколько месяцев назад решили попробовать шить подсумки.

«Я взяла в руки этот подсумочек, который нам дали как образец, и думаю: «Ну что там, пять минут делов-то». А оказалось, что сшить его не так просто. Там определённые швы, ткань не каждая машинка возьмёт», — объясняет Иванова.

Но вскоре, по словам женщины, они научились их шить, а сейчас осваивают выпуск новой продукции — основ под бронежилеты.

© Фото из личного архива Надежды Ивановой

«Ребята принесли нам одну основу как образец. Мы смотрели, изучали. Там нужны особые швы. Требуется обязательно несколько строчек пройти, чтобы оно укрепилось, потом пришиваются все липучки — широкие и узкие, — затем приделываются быстросбросы и застёжки, — рассказывает Иванова. — К нам ещё недавно боец зашёл. Говорит: «А вы что, основы под бронежилеты делаете?» Мы сказали, что только начинаем. А он нам: «Вы такое благое дело делаете». Рассказал нам, как это важно, как защищает и спасает жизни. У нас такое воодушевление на работу появилось».

Также волонтёры попробовали создать блиндажные свечи для бойцов. Только не стандартные, с использованием картона, а натуральные — на шишках.

© Фото из личного архива Надежды Ивановой

«Ребята просят свечи. Мы сделали тестовую модель из сосновых шишек. Залили их воском. Будем смотреть, как горит. Мы прочитали статью, чем шишка полезна для организма. Решили, что так будет лучше. Ребята смогут вдыхать этот дым и использовать как ингаляцию», — говорит собеседница RT.

В посылки волонтёры вкладывают письма и сувениры от школьников и местных жителей.

«К нам приходила девушка и приносила маленьких вязаных чебурашек. Ребята присылали потом фотографии: такие довольные. Показывают, как носят их возле сердца, — с гордостью рассказывает Иванова. — Ещё один мужчина делал из бисера иконки, освящал их в церкви и приносил нам. Мы их тоже упаковывали и отправляли».

© Фото из личного архива Надежды Ивановой

По словам волонтёра, за этот год она не только смогла помочь бойцам на передовой, но и обрела новых друзей, а также поняла, что доброте людей нет границ.

«Когда мы начали помогать ребятам, я увидела, насколько большой может быть людская доброта. У нас все живут за городом, льгот на проезд у нас в Чите, как для пенсионеров, нет — и вот каждый едет на свою пенсию, а ещё и в копилочку что-то добавляет, — рассказывает Иванова. — Эти женщины для меня — самое дорогое, говорю: «Девочки, вам низкий поклон». Я так рада, что узнала этих людей. Мы каждую деталь обсуждаем вместе, приближаем победу, чтобы это закончилось и наши ребята вернулись домой».