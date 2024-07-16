«Ещё долго будет оставаться актуальным»: Минобороны РФ получило первые в 2024 году партии модернизированных МиГ-31

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» передал Минобороны России первые в этом году партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. Как отметили в Объединённой авиастроительной корпорации, усовершенствованные МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками и способны успешно решать задачи в современных условиях. Авиационные эксперты называют этот самолёт дальнего радиуса действия уникальной машиной, обновление парка которых значительно усиливает стратегические возможности ВКС РФ.

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» — филиал Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех», — передал Минобороны РФ первые в этом году партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию.

«Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу», — сообщили в ОАК.

В компании уточнили, что после проведения комплекса наземных и лётных испытаний, подтвердивших заданные требования, самолёты были отправлены к местам постоянного базирования.

Как отметили в ОАК, модернизированные МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками и способны успешно решать задачи в современных условиях.

Уникальные истребители

Двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 совершил свой первый полёт в 1975-м и был принят на вооружение в 1981 году. Эта машина стала первым отечественным самолётом четвёртого поколения.

МиГ-31

РИА Новости

© Виктор Хабаров

Он был создан для перехвата и уничтожения различных воздушных целей на предельных высотах в любое время суток и при любых погодных условиях. В СССР основным регионом применения новых МиГ-31 стала протяжённая арктическая зона.

Эти самолёты производились на заводе «Сокол» с 1975 по 1994 год, всего было выпущено более 500 машин.

В 1990-м на вооружение была принята модификация МиГ-31Б, а с 2008 года все стоящие на вооружении истребители последовательно модернизируются до уровня МиГ-31БМ. Их обновлением и ремонтом занимается тот же завод «Сокол». ОАК планирует усовершенствовать весь парк истребителей-перехватчиков.

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Основными уникальными характеристиками этих самолётов являются их скорость, дальность и высота полёта. МиГ-31 способен разгоняться до 3 тыс. км/ч и быстро подниматься на высоту до 21 тыс. м.

Обновлённые МиГ-31БМ оснащаются радаром «Заслон-М», который позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 320 км и поражать их на расстоянии до 280 км. Радар может одновременно отслеживать десять целей и осуществлять наведение ракет по шести целям.

Напомним, что именно МиГ-31 стал самолётом-носителем гиперзвуковых ракет воздушного базирования «Кинжал».

Эти истребители неоднократно привлекали к себе внимание западного военно-экспертного сообщества и профильных изданий. Так, американский военно-политический журнал The National Interest в мае выпустил материал под названием «Триумфальное возвращение российского истребителя МиГ-31, способного развивать скорость до 2,82 Маха».

«Считающийся «самым быстрым находящимся в эксплуатации боевым летательным аппаратом в мире» МиГ-31 ОКБ Микояна (по классификации НАТО — Foxhound) стоит на вооружении уже более 40 лет, но в обозримом будущем совершенно не собирается сдавать свои позиции», — пишет издание.

The National Interest: «Триумфальное возвращение российского истребителя МиГ-31, способного развивать скорость до 2,82 Маха»

© The National Interest

Американские аналитики утверждают, что МиГ-31 создавался в СССР для противодействия стратегическому самолёту-разведчику SR-71 Blackbird, однако в постановлении военно-политического руководства Советского Союза или в воспоминаниях конструкторов об этом не упоминается.

Космические перехватчики

Опрошенные RT эксперты отмечают, что процесс обновления парка самолётов МиГ-31 идёт уже несколько лет.

«Модернизация проходит до уровня МиГ-31БМ. Это положительная новость, потому что это очень надёжный и нужный самолёт, особенно в рамках спецоперации», — отметил авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Несмотря на солидный возраст базовой модели, МиГ-31 продолжает использоваться из-за его уникальности, подчеркнул аналитик.

«МиГ-31 — возрастная машина, дальний перехватчик, эксплуатируется с 1975 года. Но это как раз тот случай, когда аналогов нет. Это был первый самолёт четвёртого поколения в СССР. Сейчас они оснащаются новыми двигателями Д-30Ф6, на которых установлена цифровая система управления и плазменная система зажигания. Этот самолёт может достигать границ ближнего космоса», — рассказал Дрозденко.

МиГ-31

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Кроме того, по его словам, модернизируются бортовые РЛС, ставится новый комплекс РЭБ и бортовое оборудование.

«Очень многое меняется, вплоть до системы управления. То есть фактически можно сказать, что от самолёта остаётся только один фюзеляж, а в результате получается современная машина», — констатировал специалист.

В комментарии RT заслуженный лётчик РФ, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов отметил, что МиГ-31 остаётся крайне востребованным для России самолётом.

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«Это очень нужный самолёт, так как он является эффективным носителем ракеты «Кинжал». МиГ-31 — истребитель, который сейчас выполняет задачи дальней авиации, особенно в условиях спецоперации», — заявил Попов.

Скоростные характеристики МиГ-31 делают его идеальным носителем гиперзвуковых ракет, пояснил эксперт.

«Этот самолёт может лететь на скорости до 3 Махов, а сама ракета «Кинжал» развивает скорость до 8 Махов. Суммарная скорость разгона создаёт очень благоприятные условия для преодоления ПВО противника», — подчеркнул Попов.

Кроме того, МиГ-31 на сверхзвуковых скоростях и больших высотах может перехватить любой истребитель.

«Его вооружение позволяет поражать даже низкоорбитальные спутники, такой опыт у него есть. Это делается не очень часто, так как поражение космического объекта создаёт дополнительную опасность вроде фрагментов на орбите или их неконтролируемого падения. Но такая возможность есть, что делает этот самолёт уникальным», — отметил Попов.

Он выразил уверенность, что модификации МиГ-31 должны регулярно пополнять парк ВКС РФ.

«Их количество нужно наращивать. Модернизация серьёзно усиливает эти самолёты, так как они получают новую прицельную и навигационную систему, новые каналы связи и системы управления, возможность использовать ракеты новых моделей», — пояснил специалист.

Владимир Попов также напомнил, что именно МиГ-31 регулярно фигурирует в сообщениях о перехвате и сопровождении самолётов НАТО у границ России, в том числе стратегических бомбардировщиков США.

«Многие считают, что этот самолёт слишком устарел. Но благодаря глубокой модернизации МиГ-31 становится самолётом XXI века. При этом меняются не только его внутренности, но и внешний вид, хотя внешне отличить различные серии машины могут только специалисты. Но в любом случае это самолёты, отвечающие всем запросам и требованиям сегодняшнего дня», — заметил эксперт.

Других машин этого класса с такими скоростными и высотными возможностями на сегодня нет, подчеркнул Попов.

«Это особенный самолёт, с уникальными характеристиками и конструкцией. Он ещё долго будет оставаться актуальным и будет усиливать возможности российской авиации», — заключил аналитик.