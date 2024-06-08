Устаревшая модель: к чему приведёт передача Украине французских истребителей Mirage 2000

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг жёсткой критике президента республики Эммануэля Макрона из-за его планов передать Украине истребители Mirage 2000-5. На днях глава государства объявил, что Париж намерен согласовать передачу Киеву самолётов Mirage 2000-5 и приступит к обучению украинских пилотов. Разговоры о возможных поставках Украине этих машин идут с 2022 года, однако эксперты сомневаются, что французские истребители смогут эффективно противостоять современным самолётам ВКС РФ на поле боя.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике президента республики Эммануэля Макрона из-за его намерения передать Украине истребители Mirage 2000-5.

«Макрон совсем рехнулся! Он объявляет о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5, чем ещё больше обирает французскую армию и ускоряет эскалацию до третьей мировой войны. Плюс обучение 4,5 тыс. украинских солдат. А по отправке французских военных на Украину: «Не табу!» Такую милитаристскую повестку нужно как можно быстрее пресечь», — написал Филиппо на своей странице в X.

Политик также считает, что страна должны выйти из НАТО и перестать «поддерживать эту кровавую повестку».

«Это не наша война!» — резюмировал Филиппо.

На днях на фоне праздничных мероприятий в честь 80-летия высадки в Нормандии Эммануэль Макрон объявил о грядущей передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5. Он также сообщил, что Париж запустит программу обучения украинских пилотов и начнёт подготовку 4,5 тыс. украинских солдат.

По словам президента Пятой республики, подготовка украинских лётчиков для управления Mirage 2000-5 займёт около шести месяцев. Он добавил, что рассчитывает передать самолёты Киеву к концу текущего года.

При этом Макрон допустил, что Украина будет использовать французские истребители для атак на объекты на территории России.

В Кремле подобные заявления назвали провокационными.

«Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряжённость на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

Уходящий Mirage

Разговоры о возможных поставках Украине самолётов Mirage 2000 идут ещё с 2022 года. В феврале 2024-го издание Forbes сообщало, что Париж могла бы передать Киеву до 20 таких истребителей, «избыточных для потребностей Франции». Журналисты обратили внимание на то, что эти самолёты в том числе могут нести крылатые ракеты SCALP и авиабомбы HAMMER, которые Париж уже поставляет ВСУ.

Позднее Владимир Зеленский подтвердил переговоры по поводу самолётов. Однако в сентябре 2023 года спикер украинских воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что Киеву не нужны французские Mirage 2000, и назвал их устаревшими.

«Любая помощь для нас важна, но не в варианте Mirage 2000... Не можем мы сегодня позволить себе брать всё что угодно с авиационного парка, это нерационально и истощит работу наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном типе, максимум двух типах многоцелевых самолётов... Mirage 2000 — это устаревшая модель», — сказал он.

Mirage 2000

Gettyimages.ru

© Barry Iverson

Напомним, Mirage 2000 — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах французским авиационным концерном Dassault. Его главной особенностью является схема «бесхвостка» с одним низкорасположенным треугольным крылом и одним килем. Другими особенностями Mirage 2000 являются мощная и развитая механизация крыла, а также широкое применение композиционных материалов.

Этот самолёт широко экспортировался и состоит на вооружении Индии, Греции, Египта, Катара и ОАЭ, ряда других стран Европы, Азии и Латинской Америки.

С 1984 по 2007 Mirage 2000 был основным боевым самолётом ВВС Франции. Впоследствии производство этих машин было прекращено, и началась замена парка на новые истребители Rafale.

Mirage 2000-5, которые планируется передать Украине, — это экспортная модификация истребителя, созданная в начале 1990-х годов. Она обладает улучшенной РЛС и авионикой.

При этом даже улучшенные Mirage 2000-5 уже считаются устаревшими по сравнению с современными самолётами, констатируют СМИ и ряд представителей зарубежного экспертного сообщества.

В частности, по этим причинам в начале 2024 года от закупки Mirage 2000-5 отказались в Индонезии.

«Несмотря на некоторую проведённую со временем модернизацию, разработанный для достижения превосходства в воздухе вариант Mirage 2000-5 сталкивается с трудностями в плане соответствия современным сетецентрическим операциям», — отмечает издание Eurasian Times.

«Постепенно уходят в небытие»

Франция своими действиями, включая обещание передать Киеву самолёты, всё активнее втягивается в конфликт на Украине, отметил в разговоре с RT авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Это решение Макрона можно оценить только негативно. Передача любого оружия ведёт к дальнейшей эскалации конфликта», — подчеркнул специалист.

Mirage 2000-5

AFP

© STEPHAN AGOSTINI

Самолёты Mirage 2000 ранее в целом хорошо зарекомендовали себя, однако сейчас это уже устаревшие машины, добавил он.

«В воздушных силах Франции идёт списание этих самолётов и их замена на более современную машину того же производителя — Dassault Rafale. «Миражи» постепенно уходят в небытие, и их теперь можно отправить и на Украину, где оставшийся парк самолётов ещё более возрастной», — отметил Дрозденко.

По его словам, ВС РФ будут уничтожать инфраструктуру для эксплуатации этих машин, как и в случае с американскими истребителями F-16.

«Mirage 2000 в небе над Украиной может заблокировать любой современный самолёт ВКС России: Су-30, Су-34, Су-35. Все наши многофункциональные машины будут бить по этим целям», — уверен эксперт.

Как отметил, в свою очередь, военный эксперт Александр Хроленко, передача небольшого количества Mirage 2000 украинской стороне не сильно повлияет на её возможности.

«Что такое передача нескольких заявленных истребителей? ВСУ это не сильно поможет. Этим самолётам уже почти 50 лет. Кроме того, разнообразное вооружение, которым пичкают Украину, создаёт для неё же проблемы. Так, весной прошлого года была дана отмашка обучению украинских лётчиков на F-16. Прошёл год, а они до сих пор не готовы выполнять боевые задачи. Это официальная информация. Если мы говорим о «Миражах», то обучение закончится не ранее лета 2025-го. А какая будет ситуация на Украине к этому времени, никому не известно», — рассуждает Хроленко.

При этом он усомнился в том, что украинцы сами смогут эффективно эксплуатировать Mirage 2000.

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«Ни F-16, ни Mirage 2000 результативно использовать ВСУ не смогут. Здесь расчёт, скорее, на иностранных специалистов. Фактически, если такие самолёты появятся на поле боля, на украинском театре военных действий, вероятнее всего, там будут находиться за штурвалами подготовленные натовские лётчики. Вполне возможно, что у них в кармане будет лежать документ о заключении контракта с ВСУ», — полагает Хроленко.

Кроме того, с его точки зрения, эти самолёты вряд ли достойно смогут противодействовать российской авиации.

«Это очень старые самолёты, они — ровесники F-16. По своим характеристикам они уступают даже самолётам своего поколения, таким как Су-27 и МиГ-29. Кроме того, эффективность российского ПВО повышается. Мы видим, что сейчас в интеграции с российскими средствами радиоэлектронной борьбы сбиваются даже самые сложные цели. И это не предвещает натовским истребителям 4-го поколения ничего хорошего. Сравнивать эти самолёты с российскими Су-30, Су-35, Су-57 совершенно некорректно, потому что российские истребители другого класса, они более тяжёлые, скоростные и вооружённые», — заключил эксперт.