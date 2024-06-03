«Шанс на реализацию»: каковы перспективы создания трансатлантической коалиции за мир

Правительство Венгрии рассчитывает на создание западной трансатлантической коалиции за мир, которая поможет урегулировать конфликт на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, это может произойти осенью — после выборов в Европарламент, которые пройдут 6—9 июня, и президентских выборов в США, на которых может одержать победу Дональд Трамп. Как отметил Орбан, выступающие за мир силы укрепят свои позиции уже «через неделю». Накануне десятки тысяч людей в столице Венгрии вышли на митинг, чтобы выступить против эскалации конфликта на Украине. По мнению экспертов, заявления Орбана, а также массовые митинги в Будапеште говорят о том, что инициатива венгерского премьера может получить поддержку некоторых политических элит в странах ЕС.

Правительство Венгрии рассчитывает на создание западной трансатлантической коалиции за мир, которая поможет урегулировать конфликт на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, это может произойти осенью — после выборов в Европарламент, которые пройдут 6—9 июня, и президентских выборов в США, на которых может одержать победу Дональд Трамп.

«Через неделю мы получим подкрепление из всех стран Европы и сможем создать в Брюсселе мирную европейскую коалицию. Осенью американцы могут избрать президента, представляющего партию мира, и мы сможем объединиться в западную трансатлантическую коалицию за мир», — приводит слова Орбана ТАСС.

Однако, по мнению венгерского премьера, «прежде всего необходимо выиграть выборы» в Европарламент. Глава правительства Венгрии призвал своих граждан поддержать кандидатов правящей коалиции, в которую входят партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их младшие партнёры — христианские демократы. Эти политические силы выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине мирным путём и против оказания военной помощи киевскому режиму.

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«Только мир, только ФИДЕС», — объявил Орбан.

По словам премьера Венгрии, перед его страной «стоит гигантская задача» — предотвратить потенциальный вооружённый конфликт европейского объединения с Россией.

«Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведёт её к собственной гибели», — подчеркнул Орбан, добавив, что «венгерское правительство знает, как это сделать».

По его мнению, нельзя допустить реализации опасных планов Брюсселя и НАТО, которые ведут к расширению конфликта на Украине. Для этого, как считает Орбан, необходимо проголосовать на предстоящих выборах в ЕП за партии, которые выступают за мир, а не за войну.

«Европа, на свою погибель, несётся в сторону войны в поезде, у которого отказали тормоза, а машинист сошёл с ума... На выборах в Европарламент мы постараемся остановить этот поезд. Мы должны нажать на экстренный тормоз, чтобы по крайней мере те, кто захочет, могли сойти и остаться в стороне от войны», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Орбан подтвердил, что, несмотря на давление Брюсселя и Вашингтона, Венгрия не допустит, чтобы её втянули в конфликт на Украине и заставили отправить своих военных для участия в миссии НАТО на украинской территории.

Стоит отметить, что антивоенная речь венгерского премьера продолжалась около получаса под аплодисменты не менее 100 тыс. человек, собравшихся после многотысячного «Марша мира», который прошёл в Будапеште. По данным Associated Press (AP), десятки тысяч людей в столице Венгрии вышли на митинг против эскалации конфликта на Украине. Они сделали это в знак поддержки Орбана в преддверии выборов в Европейский парламент, «которые политик охарактеризовал как поворотный момент между миром в Европе и мировой войной», отмечает AP.

«Марш мира» — митинг в Будапеште против эскалации конфликта на Украине

AP

© Denes Erdos

«На митинг в Будапеште, который организаторы провозгласили «Маршем мира», собрались сторонники Орбана со всей Венгрии и соседних стран. Они прошли маршем вдоль Дуная — от знаменитого Цепного моста до острова Маргит, — размахивая флагами и транспарантами с надписью «Нет войне», — сообщает агентство.

AP также приводит слова Орбана, который сказал своим сторонниками, что пришла пора его партии «оккупировать Брюссель» — де-факто столицу ЕС — и изменить подход континента к поддержке Украины. Как отмечает агентство, Орбан сосредоточил свою кампанию по выборам в Европарламент на украинском конфликте, называя «своих внутренних и внешних оппонентов разжигателями войны, которые стремятся напрямую втянуть Венгрию в конфликт».

Движение за мир

Как отметил член правления Российской ассоциации политической науки, политолог Владимир Шаповалов, заявления Орбана, а также массовые митинги в Венгрии против эскалации конфликта на Украине говорят о том, что инициатива венгерского премьера может получить поддержку «ряда политиков в странах Европы».

«На Западе существует понимание, что значительная часть политических сил в западных странах не придерживается позиции противостояния с Россией, усиления эскалации, всё больше набирают обороты движения за мир — как среди населения, так и среди политиков, которые выступают против военной поддержки Украины с позиции защиты национальных ценностей», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Напомним, позицию Орбана по Украине разделяет премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который отказался поддерживать Киев в военном отношении. Кроме того, он заявил, что Украина не является членом НАТО и Словакия не имеет ничего общего с украинским конфликтом. В Европе есть версия, что именно позиция по Украине могла стать причиной покушения на Фицо.

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Против эскалации конфликта на Украине выступают и другие политики в Европе, в частности член бундестага Германии Сара Вагенкнехт, которая призывает к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия киевскому режиму. Она выражает своё возмущение относительно того, что власти ФРГ не допускают возможности мирного урегулирования конфликта. В немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) также есть политики, которые выступают против военной поддержки Киева. В частности, глава АдГ Тино Хрупалла призвал не поставлять ракеты Taurus Украине, поскольку такой «символический акт» втянул бы Германию в конфликт с Россией. Среди противников оборонной помощи для Киева также французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он считает, что уже «хватит выписывать чеки Украине» и «давать оружие».

По словам Шаповалова, идея Орбана будет в первую очередь поддержана правительством и президентом Словакии Петером Пеллегрини, который так же, как и Фицо, выступает за прекращение огня в ходе украинского конфликта и за начало переговоров о мире.

«Эта идея может получить поддержку также среди правых сил в Европе, ряда евроскептиков во Франции, Нидерландах, Германии, Болгарии, Австрии и других странах. В частности, можно предположить, что эту инициативу позитивно воспримут крупнейшие оппозиционные партии Франции и Германии — «Национальное объединение» и «Альтернатива для Германии», — отметил эксперт.

По мнению профессора Института медиа НИУ ВШЭ кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева, планы Орбана действительно могут поддержать отдельные элиты западных стран.

«Показателем я бы считал увеличение противников большой европейской войны в Польше и Румынии. В этих государствах начинают осознавать, что они становятся легитимными целями в случае прямого противостояния России с НАТО. Кроме того, внутри итальянской элиты, элиты целого ряда средиземноморских стран есть силы, которые не хотели бы втягивания своих государств в большую европейскую войну. Но эти элиты чаще всего раздроблены и за крайне редким исключением не находятся у власти. Такие силы есть даже в Германии, но и они не находятся у рычагов принятия решений», — подчеркнул аналитик в комментарии RT.

Шаповалов выступил со схожим мнением. По его словам, хотя идею Орбана о создании западной трансатлантической коалиции за мир может поддержать значительная часть политиков и политических сил на Западе, «проблема заключается в том, что основную политическую линию по Украине определяют именно американские власти».

Встреча по Украине в формате «Рамштайн»

AP

© Michael Probst

«На данном этапе для Вашингтона задача втянуть Европу в процесс дальнейшей эскалации с Россией — это цель номер один. Поэтому даже если инициатива Орбана и получит поддержку определённой части западных политиков, она будет всячески дискредитироваться со стороны евробюрократии, лидеров западных стран и действующих властей США. Шанс на реализацию идей Орбана появится только в том случае, если Дональд Трамп станет американским президентом», — отметил Шаповалов.

«Яркое свидетельство неудачи»

При этом аналитики напомнили, что параллельно с планом Орбана на международной арене конкурирует и так называемая мирная инициатива Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Впрочем, киевский режим, по всей видимости, столкнулся со сложностями в её реализации, констатируют аналитики.

Так, 2 июня Зеленский объявил, что швейцарская конференция по Украине, запланированная на 15—16 июня, может оказаться на грани срыва. На этом мероприятии как раз и планируется рассмотреть «мирную инициативу» главы киевского режима. Ранее Зеленский отметил, что отсутствие президента США на конференции по Украине в Швейцарии будет «не очень сильным решением». По его словам, Байден «нужен саммиту мира» — если он не приедет, этому будет «стоя аплодировать Владимир Путин».

К тому же, как сообщило агентство Reuters, Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине, поскольку на мероприятии не будут присутствовать представители России. Как подтвердили впоследствии в МИД КНР, повестка этой конференции не соответствует требованиям Пекина.

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В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в саммите по Украине в Швейцарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бесперспективной и нелогичной мерой поиск путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин констатировал в разговоре с RT, что саммит в Швейцарии на самом деле не имеет никакого отношения к урегулированию ситуации на Украине.

«Абсурдным является то, что будущее Украины, гарантии безопасности для неё будут обсуждать без России. Очевидно, что цель заключается не в гарантиях и не в будущем Украины, а в том, чтобы демонизировать Россию, консолидировать Запад и пытаться переманить на свою сторону нейтральные, колеблющиеся государства, которые ещё не определились, на чьей стороне выступать, и смотрят, в какую сторону подует ветер. Основная цель саммита — снова обвинить Россию во всех смертных грехах и усилить антироссийскую коалицию», — уверен аналитик.

Как отметил со своей стороны Владимир Шаповалов, уже сейчас понятно, что саммит в Швейцарии «не даст никакого ощутимого результата».

«Причём это понимают все. И сам факт того, что президент Соединённых Штатов не приедет на это мероприятие, — самое яркое свидетельство неудачи данного саммита. Это, по сути, пиар-акция Зеленского и не более того. Она не может дать ничего, кроме разве что очередной волны русофобии на Западе», — сказал эксперт.

Цена эскалации

Однако параллельно этому процессу на Западе также вскоре активизируются протесты против эскалации конфликта на Украине, причём не только на венгерской территории, сходятся во мнении аналитики.

«Протесты, которые прошли в Венгрии, свидетельствуют о широкой поддержке движения за мир среди народов стран Европы, что неудивительно, поскольку европейцы понимают цену дальнейшей эскалации. Они уже сейчас на себе ощутили все тяготы конфронтации с Россией и те преимущества, которые даёт нормализация отношений с РФ. Поэтому прошедшие демонстрации на венгерской территории — это свидетельство, по сути, начала широкого движения за мир в странах Европы. Становится больше людей, выступающих против эскалации конфликта на Украине, поскольку они всё отчётливее понимают всю тупиковость политики Запада», — считает Владимир Шаповалов.

Как отметил, в свою очередь, Константин Блохин, на Западе действительно стали осознавать, что из-за политики властей США и других западных стран риски третьей мировой войны с Россией «растут в геометрической прогрессии».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на «Марше мира»

AP

© Denes Erdos

«Кроме того, текущая гонка вооружений бьёт по карманам простых людей в Европе и на Западе в целом, как и политика антироссийских санкций. Поэтому протесты против эскалации конфликта на Украине будут лишь набирать силу, и идеи Орбана по созданию западной трансатлантической коалиции за мир действительно могут получить немалую поддержку. Другое дело, удастся ли их реализовать в полной мере», — заключил аналитик.