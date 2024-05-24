Представители Болгарии, Сербии и Словакии видят перспективу в сотрудничестве с Россией

В VIII Международной научно-практической конференции «Россия и мир: диалоги — 2024. Силы притяжения», которая прошла накануне в Москве, приняли участие учёные, эксперты, представители власти и дипломатии из стран постсоветского пространства, а также Болгарии, Сербии и Словакии.

«Болгарский народ и русский народ — это один и тот же народ, который разговаривает на разных диалектах. И никакие политические домогательства ни НАТО, ни Брюсселя, ни Вашингтона оборвать этого не смогут,» — сказал в разговоре с RT Ивелин Пырванов, депутат народного собрания Болгарии 49-го созыва.

Ивелин Пырванов напомнил, что 24 мая мы отмечаем общий праздник — День славянской письменности и культуры, День памяти Кирилла и Мефодия, которые создали первую азбуку для славян.

Директор центра русских исследований Белградского университета Синиша Атлагич считает большим достижением и признаком свободы тот факт, что между Россией и Сербией, несмотря на санкции, действует прямое авиасообщение. Обмен мнениями, который произошёл на конференции, Синиша Атлагич считает очень важным и намерен передать всё, что говорилось о новом мультиполярном порядке в мире своим коллегам в Сербии.

«Не у всех есть понимание, о чём идёт речь на востоке. Нам кажется, что мы хорошо информированы, но когда мы здесь обсуждаем какие-то вещи, то понимаем, что о многом не слышали до сих пор», — отметил он.

Бывший премьер-министр Словацкой республики Ян Чарногурский рассказал RT, каким вызовом стало для его страны покушение на Роберта Фицо и что сейчас особенно важно делать.

«Теперь, когда Европе угрожает великий конфликт, важнее, чем в прежнее время, чтобы славянские народы соединялись, чтобы могли сопротивляться таким проблемам в будущем», — добавил Чарногурский.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла VIII конференция «Россия и мир: диалоги — 2024. Силы притяжения».