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В Москве прошла VIII конференция «Россия и мир: диалоги — 2024. Силы притяжения»

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Анна Круглова
В российской столице состоялась VIII международная научно-практическая конференция «Россия и мир: диалоги — 2024. Силы притяжения». До Москвы сессии конференции прошли в Минске, Душанбе, Цхинвале, Тбилиси, Бишкеке. В мероприятии приняли участие более 20 стран Европы и Азии.

«В многополярном мире всегда есть точки притяжения. И Россия — одна из таких стран», — рассказал RT директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов. 

Гасумянов подчеркнул, что Россия стала лидером борьбы не только за новый справедливый мировой порядок, но и за сохранение традиционных ценностей, право стран сохранять свои культурно-цивилизационные коды и самобытность. И в этом сила её притяжения, так как традиционные ценности объединяют большие группы людей как в дружественных, так и в недружественных странах.

Особое внимание на конференции уделялось отношениям стран на постсоветском пространстве. 

Депутат парламента Киргизии Чингиз Айдарбеков считает, что такой диалог между двумя странами должен вестись постоянно.

«Он позволяет делать срез понимания того, что мы достигли на сегодняшний день, и определять актуальные направления, которым обеим сторонам нужно уделять больше внимания, чтобы достигать лучших результатов в сотрудничестве», — отметил парламентарий.

Отмечается, что в работе конференции принял участие заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

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