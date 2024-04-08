«Толерантность к украинской теме на исходе: новым президентом Словакии стал противник военной поддержки Киева
Новым президентом Словакии стал противник военной помощи Украине
- Петер Пеллегрини
- AP
- © Denes Erdos
Победивший на выборах президента Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала RTVS заявил о том, что Братислава будет действовать более независимо в рамках НАТО и ЕС.
«Никто не может изменить курс нашей внешней политики, но я подтверждаю, что в этих организациях (НАТО и ЕС. — RT) мы должны действовать более независимо, нужно, чтобы наш голос слышали. Мы должны выступить против, если какие-то решения имеют негативное влияние на Словакию, на нашу экономику или живущих тут людей. Понятна наша ориентация на Евросоюз и НАТО, но с другой стороны мы должны смотреть во все стороны», — цитирует РИА Новости Пеллегрини.
Напомним, по итогам второго тура президентских выборов в Словакии Пеллегрини набрал 53,12% голосов. За его соперника, экс-главу МИД Словакии Ивана Корчока проголосовали 46,87%, хотя в первом туре именно он получил большее количество голосов.
Пеллегрини является спикером Национального совета (парламента) Словакии и лидером входящей в правящую коалицию партии «Голос — социальная демократия». Корчок участвовал в президентской гонке как общественный кандидат, однако его поддерживала оппозиционная правительству Роберто Фицо либеральная партия «Прогрессивная Словакия».
Тема Украины
Политическая карьера Петера Пеллегрини началась в 2002 году с должности помощника депутата парламента Словакии. Спустя четыре года он сам стал народным избранником. С 2012 по 2014 год Пеллегрини работал статс-секретарём министерства финансов Словакии, затем занял пост министра образования.
- Избирательный участок в Словакии
- AP
- © Denes Erdos
В марте 2016 года Пеллегрини был назначен заместителем премьер-министра республики Роберта Фицо по инвестициям и информатизации. В июне 2020 года он основал собственную партию «Голос — социальная демократия». В сентябре 2023 года на досрочных парламентских выборах его партия заняла третье место и вошла в правящую коалицию, а в следующем месяце Пеллегрини был избран спикером Национального совета страны.
Бывший спикер парламента, а ныне избранный президент Словакии является противником военной помощи Украине и отправки словацких военных на территорию воюющего государства. Кроме того, он уверен, что накачивание оружием киевского режима обернётся катастрофическими последствиями для безопасности Европы. С точки зрения Пеллегрини, украинский кризис должен как можно скорее быть урегулирован с помощью переговоров.
По украинскому вопросу Пеллегрини полностью разделяет подход Роберта Фицо, который в конце прошлого года вернул себе премьерское кресло. Об этом Пеллегрини заявил в конце марта в интервью новостному агентству TASR.
«Правительство Словакии заняло реалистичную позицию (по украинскому кризису. — RT), видя, что за два года мы никуда не продвинулись… Украина, конечно, нападает и на российскую территорию, и там тоже есть убитые женщины, дети и старики. Так дальше не может продолжаться. Мы сказали: давайте остановим огонь и начнём какие-то переговоры о мире», — цитирует Пеллегрини РИА Новости.
Также он выразил недоумение тем, что некоторые европейские страны не готовы уважать Словакию за её подход к украинскому конфликту. Как сообщил Пеллегрини, Братислава может помочь Украине, но, к примеру, в вопросах разминирования территорий и реализации гражданских проектов.
7 апреля после объявления итогов второго тура бывший спикер парламента вновь заявил о важности достижения мирного разрешения украинского конфликта.
«Я начал говорить о мире не потому, что хотел быть лучше соперника, а потому что верю в то, что нужно остановить гибель людей как можно скорее, прямо сейчас, если бы это удалось, а уже потом начать переговоры. Как поддерживать военный конфликт, который за два года не принёс никаких результатов? Мы имеем только погибших людей. Это абсолютная трагедия», — подчеркнул Пеллегрини.
В комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал победу спикера словацкого парламента «свидетельством роста здравомыслия в словацком обществе».
«Пеллегрини в своей предвыборной агитации обращался к здравомыслию граждан Словакии, и это в итоге принесло результаты. Во втором туре он смог одержать победу над либералом Корчоком, которого европейская пресса вполне справедливо называла «проукраинским кандидатом»», — сказал Оленченко.
Эксперт обратил внимание на схожесть позиций Пеллегрини и Фицо. По его мнению, между обоими лидерами «существует взаимопонимание» и потому Словакия будет последовательным сторонником прекращения военной поддержки Киева.
В свою очередь, политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв объяснил победу Пеллегрини «безудержной усталостью от вооружения Украины».
«Пеллегрини победил, потому что большая часть словацкого общества не хочет нести бремя расходов на военную поддержку Украины. Словакия не такая уж богатая страна, и далеко не все граждане рады тому, что из госбюджета выделяются значительные суммы на пособия украинским беженцам. На мой взгляд, Корчак проиграл, потому что выступал за намного более лояльную политику к Киеву», — пояснил Трухачёв в комментарии RT.
Кроме того, с точки зрения эксперта, Пеллегрини выиграл президентские выборы на волне обещаний проводить более независимую политику и бороться с попытками вмешательства в дела республики государств, проводящих агрессивный антироссийский курс.
«Пеллегрини нельзя назвать пророссийским политиком, но это тот человек, который готов противостоять попыткам вмешательства в дела Словакии. Такие попытки, в частности, предпринимают русофобские страны вроде соседней Чехии. Я думаю, во втором туре сыграл свою роль тот факт, что за спиной Корчока стоял чешский премьер Петр Фиала. Иными словами, словаки проголосовали за свой суверенитет и отказ от втягивания республики в конфронтацию с Россией», — подчеркнул Трухачёв.
«Надоело затягивать пояса»
В комментарии RT руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер предположил, что с избранием Пеллегрини Словакия будет более тесно взаимодействовать с Венгрией по «украинскому вопросу».
«Обе эти страны объединяет не только общность внешнеполитических взглядов руководства. У Братиславы и Будапешта есть большие претензии к Киеву по поводу положения нацменьшинств на Украине. Этнические венгры и словаки на украинской территории подвергаются дискриминации и их заставляют воевать с Россией. Скорее всего, с приходом к власти Пеллегрини Словакия и Венгрия будут более тесно сотрудничать, препятствуя реализации проукраинских инициатив, исходящих от других членов НАТО и ЕС», — полагает Швейцер.
- Петер Пеллегрини вместе с Робертом Фицо (справа)
Эксперт напомнил, что Пеллегрини уже получил поздравления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и министра иностранных дел страны Петера Сийярто.
«Орбан заявил, что успех спикера словацкого парламента на президентских выборах стал большой победой народа и сторонников мира в Европе. Схожее поздравление опубликовал в соцсетях и Сийярто, отметив, что его (Пеллегрини. — RT) победа — это «новое подкрепление» силам, отстаивающим суверенитет и выступающим за мир», — рассказал Швейцер.
Вадим Трухачёв считает, что в ближайшей перспективе своеобразный альянс Словакии и Венгрии, конечно, не изменит политику ЕС и НАТО, однако он является «красноречивой иллюстрацией» растущей популярности альтернативных сил в Европе, которые недовольными последствиями украинского кризиса.
«Конечно, не нужно тешить себя иллюзиями, но негатив по отношению к Украине в европейском обществе стремительно увеличивается. Европейцам надоело затягивать пояса, они не готовы помогать Киеву в ущерб себе», — сказал Трухачёв.
В разговоре с RT политолог Андрей Суздальцев заявил, что по мере усугубления украинского кризиса популярность политиков и партий, выступающих за отстаивание национальных интересов, будет возрастать. И данная тенденция, как полагает эксперт, наверняка проявится на выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.
«Европарламент — это представительский орган. Его можно назвать маркером общественного мнения Евросоюза. У правых и иных оппозиционных мейнстриму ЕС сил хорошие шансы занять намного больше мест, чем в 2019 году. Толерантность европейского избирателя к теме Украины на исходе. Всё больше людей хотят, чтобы их правительства проводили политику национальных интересов, а не ориентировались на потребности Киева», — резюмировал Суздальцев.
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