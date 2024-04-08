«Толерантность к украинской теме на исходе: новым президентом Словакии стал противник военной поддержки Киева

Победивший на выборах президента Словакии Петер Пеллегрини пообещал гражданам проводить более независимую политику и призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. По итогам второго тура Пеллегрини набрал 53,12% голосов. За его соперника — экс-главу МИД республики Ивана Корчока, получившего в СМИ репутацию «проукраинского кандидата», проголосовали 46,87% избирателей. По мнению экспертов, Пеллегрини одержал победу прежде всего из-за отказа от военной поддержки Украины и обещания укрепить суверенитет страны. Как считают аналитики, подобный подход становится всё более популярным среди европейских избирателей.

Победивший на выборах президента Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала RTVS заявил о том, что Братислава будет действовать более независимо в рамках НАТО и ЕС.

«Никто не может изменить курс нашей внешней политики, но я подтверждаю, что в этих организациях (НАТО и ЕС. — RT) мы должны действовать более независимо, нужно, чтобы наш голос слышали. Мы должны выступить против, если какие-то решения имеют негативное влияние на Словакию, на нашу экономику или живущих тут людей. Понятна наша ориентация на Евросоюз и НАТО, но с другой стороны мы должны смотреть во все стороны», — цитирует РИА Новости Пеллегрини.

Напомним, по итогам второго тура президентских выборов в Словакии Пеллегрини набрал 53,12% голосов. За его соперника, экс-главу МИД Словакии Ивана Корчока проголосовали 46,87%, хотя в первом туре именно он получил большее количество голосов.

Пеллегрини является спикером Национального совета (парламента) Словакии и лидером входящей в правящую коалицию партии «Голос — социальная демократия». Корчок участвовал в президентской гонке как общественный кандидат, однако его поддерживала оппозиционная правительству Роберто Фицо либеральная партия «Прогрессивная Словакия».

Тема Украины

Политическая карьера Петера Пеллегрини началась в 2002 году с должности помощника депутата парламента Словакии. Спустя четыре года он сам стал народным избранником. С 2012 по 2014 год Пеллегрини работал статс-секретарём министерства финансов Словакии, затем занял пост министра образования.

Избирательный участок в Словакии

AP

© Denes Erdos

В марте 2016 года Пеллегрини был назначен заместителем премьер-министра республики Роберта Фицо по инвестициям и информатизации. В июне 2020 года он основал собственную партию «Голос — социальная демократия». В сентябре 2023 года на досрочных парламентских выборах его партия заняла третье место и вошла в правящую коалицию, а в следующем месяце Пеллегрини был избран спикером Национального совета страны.

Бывший спикер парламента, а ныне избранный президент Словакии является противником военной помощи Украине и отправки словацких военных на территорию воюющего государства. Кроме того, он уверен, что накачивание оружием киевского режима обернётся катастрофическими последствиями для безопасности Европы. С точки зрения Пеллегрини, украинский кризис должен как можно скорее быть урегулирован с помощью переговоров.

По украинскому вопросу Пеллегрини полностью разделяет подход Роберта Фицо, который в конце прошлого года вернул себе премьерское кресло. Об этом Пеллегрини заявил в конце марта в интервью новостному агентству TASR.

«Правительство Словакии заняло реалистичную позицию (по украинскому кризису. — RT), видя, что за два года мы никуда не продвинулись… Украина, конечно, нападает и на российскую территорию, и там тоже есть убитые женщины, дети и старики. Так дальше не может продолжаться. Мы сказали: давайте остановим огонь и начнём какие-то переговоры о мире», — цитирует Пеллегрини РИА Новости.

Также он выразил недоумение тем, что некоторые европейские страны не готовы уважать Словакию за её подход к украинскому конфликту. Как сообщил Пеллегрини, Братислава может помочь Украине, но, к примеру, в вопросах разминирования территорий и реализации гражданских проектов.

7 апреля после объявления итогов второго тура бывший спикер парламента вновь заявил о важности достижения мирного разрешения украинского конфликта.

«Я начал говорить о мире не потому, что хотел быть лучше соперника, а потому что верю в то, что нужно остановить гибель людей как можно скорее, прямо сейчас, если бы это удалось, а уже потом начать переговоры. Как поддерживать военный конфликт, который за два года не принёс никаких результатов? Мы имеем только погибших людей. Это абсолютная трагедия», — подчеркнул Пеллегрини.

В комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал победу спикера словацкого парламента «свидетельством роста здравомыслия в словацком обществе».

«Пеллегрини в своей предвыборной агитации обращался к здравомыслию граждан Словакии, и это в итоге принесло результаты. Во втором туре он смог одержать победу над либералом Корчоком, которого европейская пресса вполне справедливо называла «проукраинским кандидатом»», — сказал Оленченко.

Эксперт обратил внимание на схожесть позиций Пеллегрини и Фицо. По его мнению, между обоими лидерами «существует взаимопонимание» и потому Словакия будет последовательным сторонником прекращения военной поддержки Киева.

В свою очередь, политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв объяснил победу Пеллегрини «безудержной усталостью от вооружения Украины».

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«Пеллегрини победил, потому что большая часть словацкого общества не хочет нести бремя расходов на военную поддержку Украины. Словакия не такая уж богатая страна, и далеко не все граждане рады тому, что из госбюджета выделяются значительные суммы на пособия украинским беженцам. На мой взгляд, Корчак проиграл, потому что выступал за намного более лояльную политику к Киеву», — пояснил Трухачёв в комментарии RT.

Кроме того, с точки зрения эксперта, Пеллегрини выиграл президентские выборы на волне обещаний проводить более независимую политику и бороться с попытками вмешательства в дела республики государств, проводящих агрессивный антироссийский курс.

«Пеллегрини нельзя назвать пророссийским политиком, но это тот человек, который готов противостоять попыткам вмешательства в дела Словакии. Такие попытки, в частности, предпринимают русофобские страны вроде соседней Чехии. Я думаю, во втором туре сыграл свою роль тот факт, что за спиной Корчока стоял чешский премьер Петр Фиала. Иными словами, словаки проголосовали за свой суверенитет и отказ от втягивания республики в конфронтацию с Россией», — подчеркнул Трухачёв.

«Надоело затягивать пояса»

В комментарии RT руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер предположил, что с избранием Пеллегрини Словакия будет более тесно взаимодействовать с Венгрией по «украинскому вопросу».

«Обе эти страны объединяет не только общность внешнеполитических взглядов руководства. У Братиславы и Будапешта есть большие претензии к Киеву по поводу положения нацменьшинств на Украине. Этнические венгры и словаки на украинской территории подвергаются дискриминации и их заставляют воевать с Россией. Скорее всего, с приходом к власти Пеллегрини Словакия и Венгрия будут более тесно сотрудничать, препятствуя реализации проукраинских инициатив, исходящих от других членов НАТО и ЕС», — полагает Швейцер.

Петер Пеллегрини вместе с Робертом Фицо (справа)

Эксперт напомнил, что Пеллегрини уже получил поздравления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

«Орбан заявил, что успех спикера словацкого парламента на президентских выборах стал большой победой народа и сторонников мира в Европе. Схожее поздравление опубликовал в соцсетях и Сийярто, отметив, что его (Пеллегрини. — RT) победа — это «новое подкрепление» силам, отстаивающим суверенитет и выступающим за мир», — рассказал Швейцер.

Вадим Трухачёв считает, что в ближайшей перспективе своеобразный альянс Словакии и Венгрии, конечно, не изменит политику ЕС и НАТО, однако он является «красноречивой иллюстрацией» растущей популярности альтернативных сил в Европе, которые недовольными последствиями украинского кризиса.

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«Конечно, не нужно тешить себя иллюзиями, но негатив по отношению к Украине в европейском обществе стремительно увеличивается. Европейцам надоело затягивать пояса, они не готовы помогать Киеву в ущерб себе», — сказал Трухачёв.

В разговоре с RT политолог Андрей Суздальцев заявил, что по мере усугубления украинского кризиса популярность политиков и партий, выступающих за отстаивание национальных интересов, будет возрастать. И данная тенденция, как полагает эксперт, наверняка проявится на выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

«Европарламент — это представительский орган. Его можно назвать маркером общественного мнения Евросоюза. У правых и иных оппозиционных мейнстриму ЕС сил хорошие шансы занять намного больше мест, чем в 2019 году. Толерантность европейского избирателя к теме Украины на исходе. Всё больше людей хотят, чтобы их правительства проводили политику национальных интересов, а не ориентировались на потребности Киева», — резюмировал Суздальцев.