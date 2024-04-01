«Сгустить краски»: почему глава концерна Rheinmetall заявил о возможном отказе Вашингтона защищать Европу

США в случае военной угрозы Европе не придут к ней на помощь, заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, Штаты чётко дали понять, что больше не будут оплачивать расходы своих союзников на оборону, а больший интерес для Вашингтона сейчас представляет Азиатско-Тихоокеанский регион. Эксперты отмечают, что глава Rheinmetall хочет получить побольше крупных заказов для своего концерна, но в то же время США действительно пересматривают отношения с союзниками.

Соединённые Штаты не придут на помощь Европе в случае возникновения военной опасности для региона, считает гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. В интервью газете Financial Times бизнесмен подчеркнул, что в последние десятилетия европейские лидеры считали само собой разумеющимся, что США протянут руку помощи в случае военной угрозы.

«Такого больше не будет», — констатировал Паппергер.

Глава Rheinmetall пояснил, что сейчас американский политический истеблишмент переориентирует свои акценты. «Азиатско-Тихоокеанскому региону США уделяют больше внимания, чем Европе», — сказал Армин Паппергер.

Немецкий промышленник отметил, что Вашингтон послал европейским союзникам «весьма чёткий сигнал: впредь мы за вас не платим».

Он добавил, что Германия продолжит восстанавливать свой военный потенциал независимо от того, кто станет следующим президентом США — Джо Байден или Дональд Трамп.

Паппергер также призвал страны Европы создать более крупные группы оборонных компаний, которые могли бы конкурировать с американскими.

Провокационные заявления

Тема приверженности Вашингтона военной поддержке Европы оказалась в центре внимания после заявлений Дональда Трампа, сделанных им в феврале 2024 года.

Тогда, во время выступления на митинге в поддержку его кандидатуры на пост президента, миллиардер пересказал свой разговор с одним из лидеров стран НАТО в бытность главой государства. В той беседе, по словам Трампа, он пригрозил бросить эту страну на произвол судьбы в случае «нападения России», если не будут увеличены расходы на оборону в рамках НАТО.

«Вы не заплатили? Нарушили обязательства? Нет, я не стану вас защищать. Более того, я бы поощрял их делать всё, что им, чёрт возьми, вздумается. Вы должны платить. Должны платить по счетам», — вспоминал он.

Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Evan Vucci

Дональд Трамп заверил собравшихся, что после этого разговора в НАТО «потекли сотни миллиардов долларов». Напомним, Трамп на посту президента США (с 2017 по 2021 год) регулярно высказывал претензии к тем членам НАТО, которые, по его мнению, вкладывали в альянс слишком мало денег.

После заявления на предвыборном митинге Трамп развил свою мысль в собственной соцсети Truth Social, написав, что Вашингтон должен прекратить практику выдачи помощи другим государствам «без каких-либо условий» и что Соединённые Штаты должны резко сократить объём средств, выделяемых своим союзникам.

«С этого момента — сенат США, вы слышите? — ни одной стране не следует предоставлять какие-либо средства в виде иностранной помощи просто на безвозмездной основе, если только это не делается в виде займа», — подчеркнул республиканец.

Слова Трампа подверглись критике на Западе, а некоторые европейские политики начали озвучивать идеи, каким образом ЕС может обеспечить собственную безопасность.

Так, евродепутат от Чехии Микулаш Пекса предложил создать армию Евросоюза, поскольку на США нельзя будет положиться, если президентом в 2024 году станет Дональд Трамп. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что слова кандидата в президенты США от республиканцев должны стать «будильником» для членов ЕС и побудить их к более активным вложениям средств в оборону.

Со своей стороны, глава Европарламента Роберта Метсола сказала, что Евросоюз должен быть готов противостоять угрозам без поддержки Соединённых Штатов. Для этого ЕС должен тратить больше средств, чтобы «укреплять оборонную промышленность и избрать практичный подход в отношении стратегической автономии» объединения, подчеркнула Метсола.

Смена приоритетов

По мнению сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, заявление главы Rheinmetall, что США не придут Европе на помощь, слишком сгущает краски, однако содержит долю правды о меняющихся приоритетах Вашингтона.

«Прав он в том, что на самом деле приоритетом для США является Азия, растущий Китай, а Европа — это периферия. Всё внимание США будет сконцентрировано на Китае. Но нужно не забывать, что на территории европейских государств находятся базы НАТО, где главная движущая сила — Соединённые Штаты. Их пока ещё никто не закрывал и вывод американских войск из Европы не планировал», — сказал эксперт.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall

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© Henning Kaiser/picture alliance

Глава концерна Rheinmetall станет прямым выгодоприобретателем от потенциального решения стран ЕС нарастить свою военно-политическую субъектность, поэтому и выступает с таких максималистских позиций, добавил Константин Блохин.

«Европа сегодня стала дойной коровой для американского военного промышленного комплекса. Экономики Европы используются для увеличения мощи американского ВПК. Но европейские военные промышленники хотят, чтобы огромные объёмы заказов на вооружение и технику поступали и им, поэтому они говорят о необходимости большей независимости от США в сфере безопасности», — пояснил политолог.

Схожего мнения придерживается и кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, такое заявление Армина Паппергера является излишне алармистским.

«Почему оно звучит из уст крупнейшего военного промышленника Германии, в целом понятно. На протяжении последних 30 лет власти богатых европейских стран перекладывали заботу о своей безопасности на Вашингтон. Они вкладывались в бизнес, в социальную сферу, игнорируя свой военно-промышленный комплекс, сокращая армии до минимального количественного и качественного состава. На сегодняшний момент представители оборонно-промышленного комплекса Европы бьют в тревожный колокол и говорят, что пора вкладывать деньги не в социалку, не в развитие экономики, а в производство военной техники и снаряжения. Конечно, такому человеку, как глава Rheinmetall, это выгодно, потому что деньги направятся к нему», — пояснил собеседник RT.

Однако слова немецкого военного промышленника говорят и о том, что в ЕС всерьёз опасаются отказа США выполнять свои обязательства в сфере безопасности, считает Павел Фельдман.

«Внутри НАТО есть договорённость тратить минимум 2% ВВП на оборону. Однако формально она не закреплена, и далеко не все европейские страны выдерживают уровень этих трат. Дональд Трамп открыто заявил, что такая игра со стороны европейцев нечестная и нельзя перекладывать заботу о своей безопасности на американских налогоплательщиков. Если Трамп станет президентом, то США вполне могут демонстративно отказаться от роли военного щита для Европы. Да и при Байдене Вашингтон уже почти полгода не может согласовать пакет финансовой военной помощи Украине. Европейцам от этого очень тревожно, так как они боятся, что США могут так же кинуть и их», — прокомментировал ситуацию аналитик.

Он добавил, что США не выйдут из НАТО и не оставят Европу одну, но Вашингтон намерен сменить вектор своей внешней политики.

«Одним из сигналов смены приоритетов в Вашингтоне стала отставка Виктории Нуланд с поста замглавы Госдепа США и назначение на этот пост Курта Кэмпбелла, который имеет репутацию крупного специалиста по Азии. Америка видит, что Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром притяжения современного мира, азиатские рынки опережают по своему развитию и темпам прироста европейские. США включаются в борьбу за влияние в этом регионе, а стареющую и экономически слабеющую Европу уже не считают своим приоритетом ни в экономике, ни в политике, ни в оборонной сфере», — отметил политолог.

Поэтому Европа будет пытаться наращивать свой военно-промышленный и оборонный потенциал и свой политический суверенитет, считает Павел Фельдман.