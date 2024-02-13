Каллас: слова Трампа о расходах на оборону служат будильником для стран ЕС
«Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран — членов ЕС, вклад которых не столь велик», — цитирует её РИА Новости.
При этом Каллас выразила надежду, что страны ЕС начнут вкладываться в оборону больше и «вместе станут сильнее».
Ранее Трамп выступил с предложением перевести всю помощь зарубежным странам в формат займов. Его слова прозвучали на фоне обсуждения законопроекта о помощи Украине.
Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет настаивать на том, чтобы лидеры всех стран Североатлантического альянса увеличили военные расходы.