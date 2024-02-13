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Каллас: слова Трампа о расходах на оборону служат будильником для стран ЕС

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что слова экс-президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону являются «будильником» для некоторых стран ЕС, которые отчисляют недостаточно средств на данную сферу.

«Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран — членов ЕС, вклад которых не столь велик», — цитирует её РИА Новости.

При этом Каллас выразила надежду, что страны ЕС начнут вкладываться в оборону больше и «вместе станут сильнее».

Ранее Трамп выступил с предложением перевести всю помощь зарубежным странам в формат займов. Его слова прозвучали на фоне обсуждения законопроекта о помощи Украине.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет настаивать на том, чтобы лидеры всех стран Североатлантического альянса увеличили военные расходы.

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