Милитаризация промышленности: почему в Европе призвали наращивать мощности ВПК

Использование всех промышленных мощностей Европы для военных нужд — одна из ключевых задач развития НАТО. Об этом заявили главы внешнеполитических ведомств ФРГ, Франции и Польши в статье, посвящённой 75-й годовщине образования Североатлантического альянса. Также министры отметили, что расходы на оборону в размере минимум 2% ВВП не должны быть пределом трат на вооружение для членов НАТО. Эксперты отмечают, что лидеры ЕС делают подобные заявления с 2022 года, однако сравнять свой ВПК с военной промышленностью РФ они по ряду причин по-прежнему не в состоянии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава МИД Франции Стефан Сежурне и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявили, что использование всех промышленных мощностей Европы для военных нужд является одной из ключевых задач развития НАТО. Такой тезис содержится в колонке к 75-й годовщине образования Североатлантического альянса, опубликованной от их имени в газете Politico.

«Требуется задействовать весь промышленный потенциал континента для модернизации нашего военного потенциала, наращивания производства и достижения эффекта масштаба», — говорится в публикации.

Ключевую роль в этом процессе должны сыграть национальные ВПК стран НАТО, отмечают главы дипломатий ФРГ, Франции и Польши.

«Им необходимы долгосрочные контракты, имеющие обязательную силу, ясные сроки, определённую амбициозность, твёрдые финансовые обязательства и гарантии закупок со стороны наших правительств», — подчёркивается в статье.

Также министры заявили, что достигнутые в 2024 году правительствами трёх стран расходы на оборону в размере минимум 2% ВВП не должны быть пределом трат на вооружение для членов НАТО.

«На полную мощность»

Западные СМИ, экспертное сообщество и некоторые политики ранее обращали внимание на то, что военно-промышленные отрасли стран Запада с трудом справляются с задачей по наращиванию производства вооружений и боеприпасов на фоне конфликта на Украине.

В марте телеканал CNN со ссылкой на разведданные НАТО сообщил, что Россия производит почти в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для поставок Киеву, что обеспечивает ВС РФ значительное преимущество.

По данным разведки НАТО, российский ВПК производит около 250 тыс. снарядов в месяц, или около 3 млн в год, тогда как Соединённые Штаты и Европа в совокупности способны производить лишь около 1,2 млн боеприпасов в год для отправки Киеву.

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Высокопоставленный представитель НАТО заявил тогда CNN, что идёт «промышленная война» и итог конфликта на Украине будет зависеть от того, насколько каждая из сторон готова к её ведению.

«Проблема номер один, которую мы сейчас наблюдаем, — это боеприпасы. Речь идёт об артиллерийских снарядах, потому что именно в этой области Россия действительно получает значительное производственное преимущество и значительное преимущество на поле боя», — отметил представитель НАТО.

В то время как Запад испытывает сложности с увеличением объёмов производства, российская военная промышленность работает на полную мощность, подчёркивают источники CNN.

«Российское производство идёт круглосуточно и без выходных. Оно огромно, колоссально. Не следует недооценивать её (России. — RT) стремление перебороть нас в терпении и стойкости», — заявил один из европейских законодателей.

Напомним, что в конце января 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что благодаря эффективной работе МО и предприятий военной промышленности в стране удалось в разы нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов.

«На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. Рост интенсивности производства потребовал привлечения значительного количества квалифицированных специалистов по всей номенклатуре производственных мощностей и по всей номенклатуре производимых средств вооружения и военной техники, в ряде случаев — перехода на круглосуточный график работы», — рассказал Шойгу в рамках доклада на Едином дне приёмки военной продукции.

Глава Минобороны отметил, что в результате техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции и таким образом наращиваются боевые возможности объединённых группировок войск.

Производство танков T-72B3 на «Уралвагонзаводе»

globallookpress.com

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В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчётом правительства в Госдуме 3 апреля сообщил, что в 2023 году был значительно увеличен выпуск различной техники и вооружений.

«По многим позициям — в разы. По автомобилям и бронетанковому вооружению — втрое. По средствам поражения — в семь раз. По технике связи, радиоэлектронной борьбы и разведки — в девять раз», — отметил российский премьер.

Необходимость централизации

Главы МИД Франции, Германии и Польши в своём программном заявлении на страницах Politico озвучивают собственные мечты, а не реалистичные планы развития, отметил в разговоре с RT военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

«То, что они предлагают, — невозможно, потому что разные европейские страны НАТО обладают абсолютно разными военно-промышленными потенциалами (по уровню развития) и финансовой состоятельностью. Только небольшое количество стран НАТО имеют возможность производить широкую номенклатуру военной техники, вооружения и боеприпасов. Для того, чтобы реализовать изложенный в статье для Politico план, им нужно создать централизованный европейский ВПК с общим управлением. Но это невозможно, потому что для этого нужно будет создать Четвёртый рейх», — пояснил эксперт.

Главы внешнеполитических ведомств ФРГ, Франции и Польши Анналена Бербок, Стефан Сежурне и Радослав Сикорский

AP

© Sarah Meyssonnier, Pool

При этом не говорится, как всё это будет распределяться между военными концернами Европы, каждый из которых имеет очевидную выгоду в том, чтобы набрать как можно больше контрактов, добавил Иван Коновалов.

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«Каждый оборонный концерн будет тянуть одеяло на себя и требовать как можно больше крупных контрактов. Но при этом они не торопятся вкладываться в расширение производства, так как неизвестно, как его будут оплачивать следующие правительства и на каких условиях. Поэтому контракты копятся на столе, но срок их выполнения отодвигается всё дальше и дальше. Все говорят: «Да, да, нужно наращивать производство», — но производство не наращивается. Потому что для этого нужна централизованная система, которая не может быть создана из-за политического устройства этих стран», — рассказал собеседник RT.

В итоге власти европейских стран НАТО строят планы, не имея представления о том, может ли их воплотить в реальность сам промышленный сектор, констатировал эксперт.

«Военные промышленники Европы не хотят работать на Украину, которая не платит за оружие. Также они не хотят браться за контракты с туманными перспективами по длительности и продлению», — сказал Иван Коновалов.

Позиция глав МИД Франции, Германии и Польши призвана продемонстрировать, что эти страны готовы следовать курсу Вашингтона и брать на себя всё больше обязательств перед Североатлантическим альянсом, в то время как США их сокращает, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«США дали понять Европе, что ей самой нужно готовиться к войне и сплотиться против некой опасности со стороны России, как они утверждают. В Вашингтоне недвусмысленно намекают, что вклад в 2% ВВП в год на оборону — это слишком мало, и европейцам нужно больше брать на себя», — сказал политолог.

Он также напомнил, что заявления о необходимости наращивать военно-промышленное производство в Европе звучат с 2022 года, однако в действительности все продолжают топтаться на месте.

«Об этом говорили председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Все они говорили, что надо наращивать военное производство. За два года сделано этого так и не было. Теперь опять говорят, что надо», — заключил собеседник RT.