Эксперт Шпётле: США пытаются создать новую оппозиционную силу в Венгрии

Вашингтон пытается успеть до президентских выборов в ноябре создать в Венгрии новую оппозиционную силу, которая помогала бы определённым американским кругам оказывать давление на правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Такое мнение, как информирует РИА Новости, выразил венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

По его словам, антиправительственные митинги в стране финансируют США.

«На такие мероприятия, которые Мадьяр проводит в последние недели, — со сценой, освещением, музыкой и певцами — нужны сотни миллионов форинтов, у него таких денег нет», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Будапеште прошла организованная оппозицией акция протеста против Орбана.

В феврале оппозиционные партии в Венгрии также провели митинг перед зданием парламента, требуя проведения прямых выборов президента.