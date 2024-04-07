Эксперт Шпётле: США пытаются создать новую оппозиционную силу в Венгрии
Такое мнение, как информирует РИА Новости, выразил венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
По его словам, антиправительственные митинги в стране финансируют США.
«На такие мероприятия, которые Мадьяр проводит в последние недели, — со сценой, освещением, музыкой и певцами — нужны сотни миллионов форинтов, у него таких денег нет», — подчеркнул эксперт.
Ранее в Будапеште прошла организованная оппозицией акция протеста против Орбана.
В феврале оппозиционные партии в Венгрии также провели митинг перед зданием парламента, требуя проведения прямых выборов президента.