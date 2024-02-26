В Будапеште оппозиция вышла на митинг, требуя прямых выборов президента
Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что в митинге участвует до тысячи человек.
Как сказано в материале, со сцены, которая установлена перед зданием парламента Венгрии, перед собравшимися выступили представители оппозиционных партий «Демократическая коалиция», Momentum, Párbeszéd и Венгерской социалистической партии, в том числе мэр Будапешта Гергей Карачонь.
В ноябре в Будапеште состоялся митинг Венгерской рабочей партии за мирное урегулирование конфликта на Украине и против вовлечения в него Венгрии.