В Будапеште оппозиция вышла на митинг, требуя прямых выборов президента

Оппозиционные партии в Венгрии проводят митинг перед зданием парламента, требуя проведения прямых выборов президента.

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что в митинге участвует до тысячи человек.

Как сказано в материале, со сцены, которая установлена перед зданием парламента Венгрии, перед собравшимися выступили представители оппозиционных партий «Демократическая коалиция», Momentum, Párbeszéd и Венгерской социалистической партии, в том числе мэр Будапешта Гергей Карачонь.

В ноябре в Будапеште состоялся митинг Венгерской рабочей партии за мирное урегулирование конфликта на Украине и против вовлечения в него Венгрии.