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Аналитики рассказали о последствиях ухода Мишеля с поста главы Евросовета 

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Полина Полетаева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин и политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT рассказали, как на политику Евросовета повлияет уход с поста главы Шарля Мишеля и возможное председательство венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Аналитики рассказали о последствиях ухода Мишеля с поста главы Евросовета 
  • AP
  • © Denes Erdos

Блохин напомнил, что позиция Орбана в некоторых вопросах, в том числе и в отношении России, радикально отличается от текущей внешнеполитической линии Европы.

«Сам факт его возможного прихода (на пост председателя Евросовета. — RT) уже для всего западного истеблишмента — красная линия. Я думаю, что европейская демократия сделает всё, чтобы только не допустить прихода Орбана. Потому что и так к нему отношение как к «кремлёвскому скрытому агенту», пытающемуся протолкнуть интересы России. Хотя понятно, что это не так. У Венгрии исторически особая позиция по многим вопросам», — отметил политолог.

По его словам, не исключено, что венгерского премьер-министра будут пытаться «встроить в генеральскую линию» после перехода председательства.

По мнению Дробницкого, если Орбан попытается что-то поменять в ЕС, то его ждёт большое разочарование.

«Ничего он не сможет поменять, как бы его должность ни называлась. Эта бюрократическая машина жёстко подчинена заокеанской элите. Они могут оригинально высказываться в ту или другую сторону, но решений они принимать никаких не могут», — заключил собеседник RT.

Ранее в СМИ появилась информация о досрочном уходе Шарля Мишеля с поста главы Евросовета в июне для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП).

В этому случае председательство в этой структуре перейдёт к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану.

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